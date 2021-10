Alejandro Gaviria responde sobre el papel de César Gaviria en su campaña presidencial

Alejandro Gaviria Foto: Colprensa - Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, quien en estos días recorre varias regiones del país consiguiendo las firmas que respalden su candidatura presidencial, se refirió este jueves al apoyo que ha recibido del presidente del Partido Liberal, César Gaviria.

En su visita a Manizales, el académico explicó para medios locales que “César Gaviria ha manifestado una simpatía, incluso más a manera personal que partidista sobre esta candidatura, pero él no conoce la sede de campaña”.

“Son cosas que se dicen en la política, tratar de identificar a un candidato con cierto jefe político porque creen que eso va a tener un impacto, pero desde el primer día he dicho que esta candidatura no tiene dueño, pero es incluyente. Si el centro político no es incluyente, no tiene futuro, y yo no voy a rechazar a las juventudes liberales ni a ningún congresista que no tiene ningún cuestionamiento ético y dice que quiere trabajar en mi campaña”, recalcó

En una reciente encuesta, Gaviria tiene el 3% de intención de voto, lo que supondría 600.000 votos basado en un censo electoral de 20 millones de personas. Sin embargo, al mirar el censo de la Registraduría que es de 38.636.035 potenciales electores, eso correspondería a 1.159.081.

El total de firmas que necesitaría alcanzar Gaviria hasta diciembre cuando se cierre la recolección y el tiempo final de inscripción de candidaturas es de 580.620 que, según explicó la Registraduría, equivale al 3% del número total de votos válidos de elecciones pasadas, tal y como lo que establece el artículo 7 de la Ley 996 del 2005.

El objetivo del movimiento ciudadano Colombia Tiene Futuro, nombre de la campaña de Gaviria, espera recolectar más de 1.1 millones de firmas para ese mes.

Hasta el pasado 25 de septiembre, el precandidato había recogido más de 300 mil respaldos con el apoyo de más de 20 mil voluntarios en todo el país, entre los cuales hay, por lo menos, cinco mil jóvenes del Partido Liberal, colectividad que indirectamente podría apoyar al precandidato. Recientemente Gaviria se refirió a este respaldo:

“Representan un ímpetu transformador, eso que representan hoy en día los jóvenes: una intolerancia ante ciertas injusticias y una voz que nos está diciendo que no quieren aceptar el mundo como es. Yo no puedo rechazar esa fuerza”, aseveró.

Recientemente el exrector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, quien se ha mostrado como un político de centro, habló sobre quien podría ser su principal contendor en segunda vuelta y esta vez no desconoció el talante de uno de sus contendores en las urnas más fuertes: Gustavo Petro.

“Esta campaña no es contra nadie, sino que se trata de confrontar las ideas. Creo que tenemos que reconocer que el candidato Gustavo Petro ha sido capaz de articular cierto descontento y ciertas características complejas de nuestra sociedad, y considero que la segunda vuelta va a ser con él. Le voy a ganar 60/40, o un poco más. Yo creo que un presidente de derecha tendría muchos problemas de gobernabilidad, por los problemas de legitimidad”, concluyó el exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Durante ese evento, Fajardo arremetió contra el Partido Liberal y su actual director, el exjefe de Estado César Gaviria, quien ha hecho ‘coqueteos’ al exministro de Santos para que se una a sus filas. “Con el Partido Liberal de César Gaviria, que apoya el clientelismo, que se han nutrido de ese clientelismo, que ha apoyado al Gobierno del presidente Iván Duque, que un día cambia para una o para otra cosa, no hay posibilidad de cambio. Podemos cambiar, pero no tiene que ser con las viejas prácticas de la política en Colombia”, expresó Fajardo.

