Lágrimas y muchas emociones se vivieron en el diamante de ‘La Voz Senior’

Fotografía tomada de Caracol señal en vivo

La noche en el diamante musical de ‘La Voz Senior’ abrió las ‘Súper Batallas’ con la presentación del inconfundible tono de Maía, interpretando el bolero ‘Te busco’ que se popularizó en la voz de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Cabe destacar que la colombiana puso su peculiaridad con el toque salsero y caribe que la caracteriza, poniendo a bailar a más de uno en el público y puso el

El primer turno de la noche fue para el equipo de Jesús Navarro, con las presentaciones de Emeterio Torres – ‘El educador del bolero’, quien destacó que sería una súper batalla muy difícil porque son dos educadores en el escenario, que cantó ‘Caribe soy’ éxito de Leo Marini y la Sonora Matancera; por su parte, Rosni Portaccio, que puso el sabor para la presentación más caribeña de la noche con la canción ‘Mi pueblo natal’ popularizada por el Grupo Niche.

Al finalizar las presentaciones de los dos hombres, las opiniones de los entrenadores no se hicieron esperar, esto fue lo que dijo Maía:

“Esta es mi batalla favorita, yo estoy que no quepo como cantaron de increíble, quiero que sepan ustedes que tanto Don Rosni como Don Eme, metieron cosas de ellos en la canción, cosas que no están escritas en la canción, para que sepan que se montaron en la película”.

Por su parte, Andrés Cepeda mencionó: “Me parece muy bueno que les hayan soltado las riendas de esta manera a los participantes de esta súper batalla, porque cada uno le imprimió su gusto personal a la canción y es algo que vale muchísimo la pena ver”.

El mexicano escogió continuar con la voz de Emeterio Torres para continuar su camino en la competencia.

Fotografía tomada de Canal Caracol señal en vivo

El segundo turno de la noche, estuvo a cargo del equipo del bogotano Andrés Cepeda, que, en compañía de su asesor Axel, logró orientar por el camino indicado a sus enfrentados de la noche. El primer concursante fue el señor Reinaldo López con el tango ‘Todo a media luz’ del argentino Carlos Gardel; la segunda interpretación estuvo a cargo de Julián Valdíaz – Taire de Cuba con la canción ‘Un montón de estrellas’ de Polo Montañez.

“Han hecho un excelente el trabajo el día de hoy, Tairé que bonito has hecho este numerazo de salsa de Gilberto Santa Rosa que me ha encantado ver cómo te enrollas con la gente, que estás bailando y que estás cantando súper bien, me has sorprendido increíblemente bien”, señaló Natalia Jiménez.

Por su parte, Maía señaló lo siguiente: “Creo que es su estilo, lo que pasa es que tiene una voz con muchos armónicos, significa que no da una sola nota sino hay varias notas y tiene aire, los pliegues vocales no terminan de juntarse, pero eso es lo chévere, es una manipulación clara de la clave”.

Después de escuchar las opiniones de sus colegas, Andrés Cepeda decidió quedarse con la voz de Julián Valdíaz - Tairé de Cuba.

Fotografía tomada de Canal Caracol señal en vivo

Para finalizar con broche de oro la noche, le tocó el turno al equipo de la española Natalia Jiménez que presentó a María Nelfi representando la ranchera con la canción ‘Demasiado Tarde’ de la popular Ana Gabriel; el otro contrincante fue el señor Pedro Alfonso, un torero que dejó todo en el ring musical con la interpretación de ‘El mil amores’, canción de Pedro Infante.

La emoción y el sentimiento de los entrenadores y sus asesores se tomó esta última presentación, pues todos lloraron cuando los dos concursantes se pararon en el escenario y con toda naturalidad del mundo lograron llegar al corazón de cada uno de ellos.

“Yo estoy en un momento de mi vida maravilloso y soy feliz, pero cuando comenzó a cantar les comentaba a mis compañeros que no creo poder sobrevivir a ‘La Voz Senior’, me va a dar un infarto, es una capacidad interpretativa Doña María que cosa tan brava y verlo a Don Pedro bailar así con 85 barras, ser así de joviales, que lección tan grande estoy recibiendo en este programa, definitivamente la sabiduría y la magia que ustedes tienen hace que uno reevalúe su conexión con la música”, mencionó entre lágrimas Maía.

Fotografía tomada de Canal Caracol señal en vivo

Por su parte, Yeison Jiménez añadió estas palabras: “La persona que está al frente mío sabe mucho de Yeison Jiménez, me vio crecer, sé donde trabaja hace más de 10 años, llegué a ese escenario pidiendo muchas veces una oportunidad, está pasando por una situación complicada y desde ya por favor se los pido, que la quiero ver aquí”.

Finalmente, la española se quedó con la voz de María Nelfi para que siguiera avanzando en la competencia.

