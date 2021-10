Alerta viajeros: en Cartagena los casos de dengue han aumentado en un 300 %

En la imagen, el Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue. Foto: EFE/Mahatma Fong/Archivo

El dengue continúa causando preocupación en los habitantes de Cartagena. A la fecha, según el informe del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), ya son ocho personas las que han fallecido a causa de la enfermedad, mientras que otras cinco muertes se encuentran en estudio. De acuerdo con la autoridad de salud, entre los fallecidos incluso se reportan menores de edad.

Según el Departamento de Salud, la capital del departamento de Bolívar ya suma 2.431 casos de dengue, de los cuales 76 son graves, una cifra disparada si se compara con la de 2020 cuando se reportaron 720 casos, de los que solo seis fueron confirmados como graves.

“Tanto para dengue como para dengue grave, los más afectados son los hombres con el 53,3% y 52,6% respectivamente. Según el grupo de edad, la población menor de 15 años es la más afectada aportando el 65,5% y 61,8% de los casos de dengue y dengue grave. Encontrándose el grupo de 10 a 14 años quienes aportan la mayor proporción”, reportó en diálogo con La W Radio, la vocera del plan de acción contra el dengue en Cartagena, Dioselina Guardo.

El informe del Departamento de Salud así mismo indicó que la localidad de la Virgen y Turística concentran cerca del 44,1% de los casos de dengue de Cartagena, mientras que en los barrios El Pozón, Bayunca, Nelson Mandela, Pontezuela y Olaya Herrera, se concentran el 31% de los casos. Cabe señalar que en este último barrio, por el sector del Ricaurte, el pasado viernes falleció un menor de edad a causa de la enfermedad, así lo conoció RCN Radio.

Frente a la situación, en entrevista con la misma emisora, el veedor de Salud en Cartagena, Andrés Ochoa, informó que, desde la entidad, presentaron una denuncia pública ante las autoridades en contra del Departamento de Salud pues, al parecer, no han llevado a cabo las acciones suficientes para mitigar los casos de dengue en la ciudad que, de acuerdo con el funcionario, han aumentado en un 300% en los últimos dos años.

“En este momento, el Dadis no está tomando cartas en el asunto, está mirando para otro lado, no tenemos ni idea, la situación es preocupante, la subida del dengue del 2019 a la fecha, 2021, ha subido el 300%, y si después de esto no se toman decisiones, entonces, ¿qué vamos a esperar?”, señaló el veedor de Salud en Cartagena al mismo medio.

El funcionario además indicó a la emisora bogotana que en reiteradas ocasiones ya habían presentado denuncias públicas al Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena por el mal manejo que le han dado al dengue en la ciudad, sin embargo, aseguró que la entidad nunca respondió a sus solicitudes.

“Día a día vemos que se incrementa el dengue hasta el punto de llegar hasta la fecha con una cifra de 16 menores fallecidos en Cartagena”, afirmó Ochoa a RCN Radio.

Ante el panorama, en diálogo con el mismo medio, el veedor de Salud de Cartagena hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que tome cartas en el asunto, pues según indicó, la situación cada día es más grave en la ciudad debido al número de muertos y enfermos que se reportan a causa de la enfermedad.

“Cartagena está inmersa en diferentes casos de covid-19, sarampión, rubiola y ahora dengue, sin mencionar la problemática de los jóvenes intoxicados con drogas sintéticas”, aseveró Ochoa al informativo bogotano.

En el momento, el Dadis aseguró que se encuentra realizando actividades de control vectorial, eliminación de criaderos, educación y fumigación en los barrios de Cartagena que más casos han reportado de dengue, con el fin de mitigar la situación.

Sin embargo, La W Radio conoció que, pese a las acciones que ha implementado la entidad, en distintos sectores de la ciudad los habitantes han pedido mayor presencia de las autoridades sanitarias respecto a la fumigación y la eliminación de los criaderos.





SEGUIR LEYENDO