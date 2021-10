Las románticas fotos de las vacaciones de Daniella Álvarez y Daniel Arenas

Daniella Álvarez y Daniel Arenas

Luego de varias semanas de rumores, a principios del pasado mes de septiembre la presentadora Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas confirmaron la existencia de una relación amorosa entre ambos. En las últimas horas, la pareja compartió fotografías de las fueron sus más recientes vacaciones en San Miguel de Allende, en México. Con tres fotografías, publicadas en el perfil de Instagram de la también modelo, la pareja mostró que están totalmente enamorados, y que su relación avanza de manera positiva. “Contigo”, escribió la expresentadora de la más actual versión del reality de habilidades físicas del Canal Caracol: El Desafío.

Las fotografías, que dejan ver las vacaciones que disfrutó la pareja en México, ya suman más de 600 mil ‘me gusta’, y más de 7.000 comentarios que celebran la relación de la pareja. Entre los mensajes de cariño se lee el de Arenas que escribió: “contigo todo. Gracias, amor de mi vida. Eres lo que siempre soñé. Te amo”. Las confirmaciones de una relación empezaron a llegar hace unas semanas, por parte de ambos.

Daniel Arenas lo confirmó en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular. “Sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”, confirmó Daniel cuando le preguntaron por su unión con Daniella. El actor se encontraba hablando de su nuevo proyecto con Televisa, pues se encuentra grabando una producción llamada “S.O.S. Me estoy estoy enamorando”.

La presentadora y modelo, por su parte, terminó su relación con el actor español Lenard Vanderaa, meses atrás, luego de varios años de relación. Ambos anunciaron la ruptura de su relación en redes sociales. y aclararon que estaban en buenos términos. Lenard acompañó a Daniella cuando tuvo que someterse a la amputación de una de sus piernas por serios problemas de salud. “Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores (...) No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades, insultar, faltar al respeto, pero no es así”, comentó el europeo por aquellos días.

En una entrevista con Tony Dandrades, Daniella comentó que, incluso, Daniel tiene una perspectiva positiva de su exnovio, pues, fue él quien estuvo para apoyarla en aquellos complejos momentos. “Daniel dice como que qué bonito que yo haya podido tener a esa persona apoyándome de esa manera en ese momento de mi vida, y hay mucha gratitud”, contó Álvarez que, además, reveló que su actual novio “es una persona encantadora, super familiar. Yo creo que es algo que compartimos demasiado. Cayó muy bien, es un tipazo, me quiere muchísimo y claramente eso mi familia lo ve: que es cariñoso, amoroso y muy incondicional”.

Ante las preguntas de Dandrades, la modelo aseguró que si algún día escribe un libro, incluirá el nombre de su pareja en él: “ahí estará él presente porque fue algo muy importante y un momento esencial en el que estuvo”.

Daniel y Daniella se conocen desde hace varios años, específicamente, hace 10 años, cuando ella era señorita Colombia, sin embargo, hasta ahora se dio la posibilidad de mantener una relación amorosa. “Desde ese momento Daniel me escribía, pero yo siempre tuve novio, entonces nunca pude conocer a Daniel (...) Siempre me habían dicho que ‘cuando tu encuentras la persona que es, tu vas a sentir’ y eso fue lo que de pronto lo que tuvo él (Daniel Arenas), que no he tenido con los demás”, puntualizó.





