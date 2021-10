Hombre atorado en una manija de TransMilenio fue rescatado por los bomberos, pero le hicieron burla en las redes

Un curioso hecho que sucedió en Bogotá está generando impacto en las redes sociales a causa de los memes y las burlas generalizadas; sin embargo, la situación requirió la presencia del cuerpo de Bomberos de la capital para rescatar a un ciudadano afectado.

Las imágenes que circulan en varias publicaciones de las redes sociales dan cuenta del incómodo momento que vivió un pasajero de TransMilenio, pues su mano se quedó atrapada en una de las manijas del articulado. En las fotografías quedó evidencia de que la situación no pudo ser manejada por el mismo hombre ni los otros pasajeros, así que requirieron la ayuda de profesionales.

Los Bomberos hicieron presencia en el bus y rescataron la mano del pasajero, hecho que ha generado diferentes burlas en las redes sociales. En principio, el reporte que hicieron los rescatistas en redes sociales fue:

“Bomberos de la Estación Kennedy liberan y brindan atención prehospitalaria a un hombre quien tenía una mano atrapada en uno de los pasamanos de un bus de TransMilenio en el Portal Américas”.

Sin embargo, la situación se convirtió en tema de memes y burlas, comparando el hecho con un episodio de Los Simpson y hasta generando tranquilidad a todos aquellos que no habían tenido un buen día, pues seguramente el de ese hombre terminó peor. Lo curioso fue que hasta la cuenta oficial de Bomberos de Bogotá entró en el juego de las burlas.

“Si piensas que hoy no es tu dia solo mira estas dos fotos”, trinó un usuario de Twitter generando miles de interacciones en la publicación, en la que compartió las imágenes de los Bomberos rescantando al hombre. Desde la cuenta de los Bomberos de Bogotá, respondieron: “A la esposa de nuestro rescatado le decimos: ¡Si! Tranquila... estaba con nosotros, créale. Además es buena persona”.

La broma pasó a otros trinos, en los que las personas utilizaban las imágenes para ilustrar diferentes situaciones en las que llegaban tarde a su casa o a su trabajo. “Amor ... no me lo vas a creer” o “jefe ... no me lo va a creer”, fueron algunos de los memes creados con las fotografías.

Esta situación recordó un episodio de la serie animada ‘Los Simpson’ en el que Homero queda atrapado y también debe ser rescatado por los bomberos. Una cuenta utilizó la imagen del episodio y las del hombre en Bogotá y escribieron “Nos vamos a ir a los sótanos del infierno, pero no importa: Marge, no me lo vas a creer”.

A este trino, desde el perfil de los Bomberos de Bogotá respondieron haciendo énfasis al episodio de la serie animada: “Tranquilos que mientras esto pasó, no se quemó ninguna maderera”.

Hasta un trino del periodista Johnatan Nieto, de CityTv, quien trinó “Si creen que tuvieron un mal día, pues imaginen a este hombre”, recibió respuesta de los bomberos. “A veces metemos la pata… otras veces… la mano. Para todos los casos, estamos para protegerte”, señalaron.

Según estableció el medio digital Pulzo con los Bomberos de Bogotá, el hecho sucedió cerca de las 7 de la noche del pasado lunes 4 de octubre, en inmediaciones del Portal de las Américas de TransMilenio. Quienes atendieron el caso fueron los rescatistas de la Estación Kennedy.

La dimensión del incidente, a pesar de las bromas que pudo provocar, fue grave, pues el individuo requirió atención prehospitalaria y el llamado a los Bomberos se dio luego de que por mucho tiempo intentaran sacar la mano del hombre los demás pasajeros del bus.

Todo habría sucedido en un momento en el que el articulado frenó muy fuerte y el hombre, que iba agarrado de la manija, se sujetó fcon más fuerza para no caerse, pero esto hizo que su mano quedara totalmente atrapada en la manija. Para liberarlo, fue necesario que los bomberos rompieran el artefacto.

