Mariana Pajón ahora coquetea con el ciclismo de ruta

La ciclista colombiana Mariana Pajón fue registrada este viernes al ondear la bandera de su país, tras obtener la medalla de plata de la prueba femenina del BMX de los Juegos Olímpicos 2020, en el Parque Deportivo Urbano de Ariake, en Tokio (Japón).

Este lunes la corredora de 29 años de edad y triple medallista olímpica en BMX Mariana Pajón publicó en sus redes sociales un post en el que se le ve haciendo ciclismo de ruta, lo que no es extraño en su preparación, de no ser por el mensaje que compartió junto a la publicación.

“Donde otros ven un pedal, nosotros vemos posibilidades de impulsarnos hacia nuestros sueños”, se lee en el pie de foto de la publicación de la antioqueña.

Según varias personas que comentaron su publicación, se cree que la medallista olímpica encontró en las carreteras y en las actividades de fondo un nuevo reto para su carrera profesional, pues en el pasado había incursionado en las pruebas de velódromo.

Asimismo, agregó que se encuentra dándole inicio a otra etapa de su vida deportiva, aunque sin dar muchos detalles al respecto. “La gente positiva es la que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y dijo: Acá voy de nuevo”, apuntó.

Tras finalizar los pasado Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se ha dicho que la colombiana se retiraría de este deporte, pero con esta nueva publicación no se sabe es si Mariana Pajón dejará definitivamente el bicicross o si combinará su aparición en las distintas modalidades de manera competitiva.

Vale la pena resaltar que la última vez que Mariana Pajón dio una rueda de prensa y habló sobre su carrera fue en la edición número 139 de Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano.

“Una locura, a mí me cambió mi vida por completo. Primero, yo no sabía que Colombia entera estaba viendo mi medalla, no sabía que habían parado los colegios, universidades, centros comerciales, aviones y aeropuertos… Todo fue una locura, el saber lo que estaba pasando en Colombia. Yo simplemente era una niña de Medellín y había soñado con alguna vez ser campeona, pero no de esa forma”, comentó Pajón sobre su primera medalla, la cual consiguió en las justas de Londres 2012.

Sin embargo, como relató la bicicrosista, tuvo que afrontar una serie de cambios rudos en su vida y, por ende, su en entorno entero. “Desde Londres la vida me cambió y tuve que aceptarlo. Yo era una niña a la que no conocían mucho y de pronto me convertí en alguien a quien todo el mundo conocía. Mi vida se volvió pública y eso fue algo difícil de manejar, porque mi sueño siempre fue ganar una medalla olímpica, pero nunca me imaginé que eso iba a traer un montón de cosas a mi alrededor”.

Además, la atleta colombiana dio a conocer el lado difícil de su deporte, como presión, lesiones, ansiedad y demás, es algo que un deportista de élite debe manejar día a día. “Entrenas cinco años, te levantas y sobrepasas un montón de cosas para 45 segundos en los que puede pasar cualquier cosa y nosotros somos conscientes de ello e igual nos embarcamos en esto. Puede pasar cualquier cosa, pude haber ganado una medalla, ni siquiera haber pasado a la final o pude haberme caído. Todo lo que se hiciera en estos juegos era ganancia y nosotros sabemos que es complejo, así es nuestro deporte”.

Por último, se ha dicho en diferentes ocasiones que la antioqueña está por dejar su carrera, pues a lo largo de esta ha sufrido una serie de lesiones que no le han permitido mantenerse constante en sus entrenamientos aunque haya llegado a competir en grandes certámenes.

“Paris 2024 es en tres años, tenemos proyectos. Quiero seguir pedaleando y no sé en que bici lo haré, pero quiero seguir aportándole alegrías a mi país, a mi gente. Quiero seguir demostrando que sí se puede por más duro que se vea, esa llama está y está super encendida y ese camino debe seguir”, dijo en una entrevista con Caracol TV.

