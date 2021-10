Críticas a Diego Camargo por mensaje de despedida a Marbelle

El pasado domingo 3 de octubre, gran parte del país vio uno de los momentos más comentados de ‘MasterChef Celebrity’: la eliminación de Marbelle, amada por muchos y criticada por otros. Y es que cada fin de semana, la cantante generaba discusión en redes sociales, así como otros famosos concursantes como Carla Giraldo, Catalina Maya (eliminada) y hasta Viña Machado, todas ellas integrantes del grupo conocido como ‘las 4 babys’ y de las cuales solo quedan dos en la competencia.

Luego de que Jorge Rausch anunciara la salida de la cantante, cientos de reacciones se tomaron Twitter, muchas de ellas celebrando la decisión. Por otra parte, otros le enviaron saludos y mensajes de aliento y agradecimiento y uno de ellos lo hizo el comediante y excompañero de concurso, Diego Camargo.

El comediante usó su perfil verificado de Twitter para enviarle un mensaje de apoyo a la ‘reina de la tecnocarrilera’ y que fue muy comentado en esta plataforma.

“Todos los (que) trabajamos frente a un público en Colombia te debemos la inspiración, el amor y el respeto por el escenario!! Eres quien demostró que la autenticidad y la inagotabilidad del espíritu sí pueden cambiar la música de un país!” trinó el famoso comediante que recientemente fue víctima de la inseguridad en Bogotá.

La cantautora retuiteó la publicación de Camargo y después la citó respondiendo sus palabras: “Mi Diego hermoso … nos debemos un encuentro… TE AMO Y GRACIAS POR TANTOS MOMENTOS y conversaciones increíbles… por siempre!” Contestó.

Por otra parte, decenas de usuarios contestaron el trino de Camargo, unos aplaudiendo y otros celebrando la salida de Marbelle. “con ese comentario se empiezan a caer los héroes”; “Esa señora no representa a las mujeres, no nos ofenda”; “¡Ay Diego! ¡deja la lambonería! ganaste y ya”; “El único canal que la tiene en cuenta para algo es RCN de ahí nunca saldrá, lo más lejos que llegó fue hasta ahí y ahora su lengua le cerrará más puertas, bien ahí Marbelle, su vida de esposa sumisa, de excesos, jamás será un ejemplo para nadie” y “¿Le debemos? Yo no le debo nada a esa vieja horrorosa” fueron algunas de las reacciones destacadas al tuit que alcanzó casi 1.200 ‘me gusta’.

Claudia Bahamón también le dedicó un sentido mensaje a la vallecaucana, pero a través de su cuenta de Instagram y de la misma manera en que lo ha hecho con todos los concursantes que son eliminados: con una foto a blanco y negro.

“Me quedo con el privilegio de conocer a esa mujer que con todo y la historia que lleva a cuestas es una mujer dulce, noble, sencilla y muy generosa. ¡Ya lo hecho hecho está! Nadie nos desbesa tus besos, ni nos desata tus abrazos, nunca borraremos tus caricias, ni olvidaremos tus brazos!”, escribió la presentadora del concurso de cocina más famoso del mundo en el post que tiene más de 110 mil ‘likes’ y miles de comentarios, muchos de ellos también festejando la eliminación de la mujer.

Por otro lado, vale recordar que el reality entra en su fase final, con solo seis famosos en competencia: Liss Pereira, Viña Machado, Gregorio Pernía, Diego Camargo, Frank Martínez y Carla Giraldo, nombres que coinciden con los posibles finalistas que fueron filtrados en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO