Cristina Hurtado le dedicó un tierno mensaje al bebé que viene en camino

Cristina Hurtado y Josse Narváez se han convertido en una de las parejas más queridas por los televidentes y por sus millones de seguidores a través de las redes sociales, quienes están pendientes de cada uno de los movimientos que hace la presentadora, ya sea compartiendo con su familia o dando algunos datos sobre el avance de su embarazo.

En esta ocasión, la modelo paisa utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su hijo, a quien tendrá a luz dentro de muy poco. En la publicación, la presentadora le agradece a Dios por esta experiencia que está viviendo nuevamente luego de muchos años.

“Se me van acabando los días en los que te siento mover con tanta energía, pero se va acrecentando la ilusión de conocerte. Dios es tan maravilloso que, en esta época de mi vida, en plena gestación, me hace sentir como si fuera una superhéroe, con solo saber que crece una vida dentro de mí”, fueron las palabras de Cristina.

En la publicación, que ya suma más de 160 mil ‘me gusta’, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y le enviaron las mejores energías a quien será madre próximamente.

“Dios es perfecto en su creación”, “tú eres tan hermosa y te ves preciosa en todas tus etapas”, “que Dios te dé muchas bendiciones”, “Cris, qué palabras tan hermosas”, “ya queremos conocer al bebé”, son algunos de los mensajes que sobresalen.

Debido a su estado avanzado de embarazo, recientemente Hurtado se despidió definitivamente de su faceta en el concurso ‘Guerreros’, transmitido por el Canal 1. Aunque la paisa ya les había dicho a sus seguidores que haría un anuncio importante, pocos se imaginaron esta decisión.

“Es un paso difícil de dar pero estoy muy agradecida por la oportunidad de haber hecho parte de esta familia”, expresó Hurtado entre lágrimas.

De acuerdo con Josse Narváez, quien seguirá conduciendo el programa, ‘Guerreros’ marcó un antes y un después en la vida de la antioqueña, pues fue la oportunidad para que ella pudiera explorar otros campos de la presentación, teniendo en cuenta que casi toda su experiencia había sido en medios informativos.

“La gente logró conocer aquí mucho de lo que Cristina es y pueden hacerse una imagen más real de quién es ella realmente”, agregó el esposo de Hurtado y padre de sus hijos, quien la acompañó también en gran parte de esta producción, por lo que fue una de las voces encargadas de darle la despedida.

Cabe mencionar que, la también modelo y empresaria nacida en Copacabana había anunciado meses atrás que abandonaría el programa, a raíz del embarazo por el cual espera a su tercer hijo. De hecho, es esta misma la razón por la que ahora ‘Guerreros’ deberá buscar una nueva presentadora y madrina para el equipo de las cobras.

Por último y a través de sus historias en Instagram, Cristina Hurtado admitió que esta despedida le ‘arrugó’ el corazón y por eso no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. No obstante, admite que seguirá la competencia desde su casa y, por supuesto, no dejará de hacerle barra a su equipo azul.

“Perdón porque lloré mucho pero es que me tocaron las fibras y me dio sentimiento, fueron muchos los años en este programa. Gracias a todos y los quiero mucho”, concluyó.

