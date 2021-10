‘MasterChef’: así celebró Carla Giraldo el ‘delantal negro’ de Liss Pereira

Luego del doble capítulo que espectaron los fanáticos de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ el pasado sábado, muchos de ellos reafirmaron que la relación entre Carla Giraldo y Liss Pereira fue tormentosa de principio a fin.

Resulta que en medio de la primera prueba, un error de la comediante cucuteña en la cocción de un lomo de cerdo en costra de ajonjolí le costó uno de los tres delantales negros, lo cual quiere decir que en las pruebas de eliminación de este domingo tendrá que salvar su puesto.

Y aunque las reacciones de otros concursantes en el momento que Pereira presentó su plato fue de tensión total, la actriz paisa no tardó en sonreír cuando escuchó la primera crítica por parte de Jorge Rausch, quien le advirtió que llegar al atril con un plato crudo le podría causar una eliminación directa.

Además, la paisa anunció en este capítulo que cambiará su estrategia con Diego Camargo y Frank Martínez, a quienes ahora quiere como aliados, aunque ‘El Flaco’ no está de acuerdo con esa idea porque él quiere seguir sacando famosos de ‘MasterChef Celebrity’.

“Estamos en un duelo. Ella quiere sacarlos a todos y yo a famosos. ¿Quién caerá primero? Tenemos dos lemas similares. El original fue el mío. Son dos fuerzas que en algún punto van a chocar”, explicó el comediante al respecto.

Cabe mencionar que Liss Pereira no será la única concursante en ponerse el delantal negro, pues tendrá que competir contra Diego Camargo y Marbelle, quien ha estado en esta misma situación varias veces y, según la opinión de los seguidores del show, de esta no se va a salvar. Además, la ganadora del reto fue Viña Machado y asumirá como capitana.

En medio de este nuevo rifirrafe entre las concursantes hizo recordar que ellas son dos de las que más conflictos han tenido a lo largo de la competencia, pues los comentarios de la antioqueña en contra de su rival han sido constantes e incómodos, no solo para ella, sino para muchos televidentes.

De hecho, la paisa admitió que llegó a ser molesta para la nortesantandereana y por eso decidió pedirle perdón una vez terminó el rodaje de ‘Masterchef Celebrity’.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, señaló Carla Giraldo, aunque sí cuestionó que ella haya dicho que la quiso golpear en varias ocasiones.