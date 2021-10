La campaña presidencial en Tiktok: bailes, pullas y propuestas

La campaña presidencial, para varios de los aspirantes a ser Jefes de Estado, también se libra en las redes sociales. Algunos de ellos han buscado adaptar su personalidad y su discurso a los formatos más utilizados por los jóvenes y llegar a un público que podría ser determinante en las próximas elecciones o sume en su propósito electoral.

Pese a que millones de colombianos no cuentan con una conexión a internet o dispositivos para acceder, por medio de las redes sociales es posible tener un público de cerca de 39 millones de personas en el país, según el Digital Report 2021 de Hootsuite y We Are Social.

El 73% de esos usuarios son mayores de 18 años de edad y las redes son, por encima del resto de recursos, la principal fuente información de la mayoría de los usuarios. Además, de acuerdo con el diario El Tiempo, el DANE estima que hay unos 10,9 millones de jóvenes habilitados para votar el próximo año en las elecciones presidenciales.

Las redes sociales en el país son principalmente utilizadas por jóvenes de 18 a 34 años de edad, de acuerdo con el estudio, en orden de uso, la plataforma líder es Youtube, le sigue Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, Twitter, Pinterest y finalmente Tiktok, que es usada por el 41.3% de los usuarios.

Allí, en esa aplicación de video cortos, se ha llevado otra campaña presidencial que ha terminado por volverse viral, en algunos momentos, en otras redes sociales. Se trata de un medio que los candidatos usan para mostrar otra cara, a veces menos seria, de su personalidad.

El caso de Óscar Iván Zuluaga ha logrado ser uno de los más virales. Los videos en su perfil personal corresponden a apartes de sus pronunciamientos públicos y entrevista, pero por otro lado, su hija Juliana ha buscado ponerlo a hacer bromas o bailes.

Por ejemplo, mientras el candidato del Centro Democrático publicó un video celebrando los grafitis y el emprendimiento de la Comuna 13 de Medellín, durante la semana pasada; su hija lo hizo bailar, junto al equipo de campaña, mientras bajaban las escaleras eléctricas de la loma.

De acuerdo con el diario El Tiempo, Zuluaga y su hija han buscado ofrecer una imagen más personal del candidato presidencial, y su forma de ser en contextos menos estrictos del protocolo político. También se le vio perfumando la casa tras una aparente reunión política.

Alejandro Gaviria, por su parte, también ha utilizado la plataforma de tiktok para compartir algunos videos de sus actividades personales. Entre las propuestas políticas y reflexiones, se le ve trotando o saludando personas en su gira.

Sin embargo, también aparece un video su mascota, un perro llamado Rufo, al que le adicionan voz para exponer las posturas respecto al ambiente que tendrá Gaviria para su programa de gobierno. El perro fue el recurso para hacer campaña después de ser visto junto al candidato en las calles.

Federico Gutiérrez también se sumó a la plataforma, con solo dos videos publicados, fuera del esquema político. En uno de los videos tiene varios monos ardilla de la isla de los micos en el Amazonas, que lo hacen decir una grosería al sorprenderlo.

Pero el exalcalde de Medellín también utilizó la plataforma de Tiktok para lanzar otra pulla contra Alejandro Gaviria, luego de la discusión que protagonizaron en Twitter y antes de un foro. “Primera vez que me dejas entrar en el centro”, le dijo Gutiérrez al exministro que se ubicó a la derecha y agregó edición para celebrar su sátira.

@ficogutierrez Alejandro @agaviriau a la derecha, @sergio_fajardo a la izquierda y yo en el centro 😅.Y créanme, dejemos de lado la discusión sin sentido, que si izquierda, que si derecha, que si centro. La gente no está en eso. Lo importante es resolverle los problemas a la gente. ♬ sonido original - Federico Gutiérrez

Sergio Fajardo, por su parte, también ha utilizado la plataforma para desmentir algunos de las críticas, acusaciones y mitos que se han hecho en su contra. También para responder polémicas o aclarar los temas en los que se ve envuelto.

Los videos tienen una amplia edición para el formato de las redes sociales, esquemas, música, memes y otros recursos para enriquecerlos. Incluso tiene una sección llamada #QuéHuesos para comentar los temas de la semana.

