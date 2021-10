Procuradora Cabello ve “mucho consejo de seguridad y pocos resultados” en medio de la ola de delitos en Cartagena. Foto: Procuraduría

La procuradora Margarita Cabello, en medio de una visita oficial a Cartagena, lideró una mesa de trabajo para dialogar sobre el problema en seguridad que afronta la ciudad turística. Frente a la ola de delitos que azota a turistas y locales, la cabeza del Ministerio Público fue clara en hacer saber que los esfuerzos concentrados en la materia no surten efecto y solicitó escalar las medidas ahora vigentes.

En la reunión, a la que asistieron autoridades locales y regionales, los funcionarios explicaron las determinaciones que pretenden combatir la problemática. Sin embargo, la procuradora no las encontró suficientes.

“Se necesita articulación. ¿Qué veo yo? Mucho consejo de seguridad, muchos puestos de mando unificado y, ¿dónde están las soluciones reales? Muéstreme la solución real, quiero ver la eficiencia y la eficacia del resultado. Se reúnen pero no veo la solución”, aseveró la líder de la Procuraduría, según Caracol Radio.

Además, la funcionaria solicitó directamente que se debe “redoblar esfuerzos” y que no se queden en el consejo de seguridad. “Si no que las decisiones se tomen, se ejecuten y se cumplan, para que podamos sacar adelante y decirle a la ciudadanía que estamos dándole la tranquilidad de que en nuestras ciudades hay seguridad”, añadió.

Cabello hizo énfasis en el trabajo armónico de las autoridades e instituciones. Incluso, mencionó el rol de los mandatarios para combatir el delito. “Que tengan en cuenta los planes de convivencia y seguridad que tienen que entregar todos los alcaldes y gobernadores cuando inicie su mandato, aquí hay un plan de seguridad y convivencia que tienen que estudiarlo, organizarlo, desarrollarlo y sobre estas metas trabajar”, señaló, según recogió RCN Radio.

Adicionalmente, le advirtió a los mandatarios en cuestión, William Dau y el gobernador Vicente Blel, que del cumplimiento de los planes de inicio de gobierno depende una posible consecuencia disciplinaria. “Si no hay camino preventivo me toca hacerlo y es camino disciplinario, si no se cumplen los planes que ellos mismo han realizado y no trabajan armónicamente para seguir quitando la sensación de inseguridad, nos toca iniciar acciones disciplinarias inmediatamente”, sentenció.

Además, en ese tema, también habló sobre el turismo sexual y el riesgo que corren los menores de incurrir en consumo de licor y drogas. Según Cabello, la ciudadanía le pidió a la Procuraduría que “estemos atentos actuando de manera preventiva pero también vigilante desde el punto disciplinario”. Sin embargo, reconoció que la Policía Metropolitana de Cartagena reportó disminución en el delito.

“Evidentemente hay un diferencia a favor y es que han disminuido las investigaciones sobre este tipo de delitos, no obstantes a ello fui enfática en decirle que la sensación es distinta, la sensación de la ciudadanía es de inseguridad permanente, la sensación de la ciudadanía es que luego del confinamiento se sienten ahora en otro confinamiento, sin que haya covid-19, si no que no pueden salir por las preocupaciones de inseguridad”, señaló.

Ahora, iniciará la semana de receso académico de universidades y colegios del país. Frente a esto, se espera que Cartagena, entre otras ciudades, reciba miles de turistas. De esta forma, se pondrá a prueba la seguridad en las zonas turísticas como el Centro Histórico.

A su vez, frente al turismo nacional, Anato aseguró que las ventas de viajes hacia San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali se han visto beneficiadas por la temporada. Al mismo tiempo, se han comercializado destinos no tradicionales como Bahía Solano, Nuquí, Caño Cristales, Capurganá, Putumayo, la Guajira y el Amazonas.

