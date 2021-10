Informe insiste en que José Obdulio Gaviria fue una de las cabezas detrás de las chuzadas del DAS

En la foto: José Obdulio Gaviria, senador de Centro Democrático. (Colprensa - Sofía Toscano)

La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) publicó una investigación en la que señalan al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, como uno de los “eslabones perdidos” del escándalo que estalló en el gobierno de Álvaro Uribe por las actividades de espionaje que emprendió el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Según Pares, por estos hechos irregulares han sido condenados tres secretarios de la Presidencia, un director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, dos directores del DAS, un subdirector de la agencia de inteligencia y otros 21 funcionarios del organismo.

Incluso, el escándalo salpicó al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, como presunto promotor de las famosas chuzadas (interceptaciones ilegales) que cometió el DAS.

Sin embargo, para la organización hay un eslabón del caso que está involucrado pero la justicia no ha avanzado en una investigación en su contra. Se trata del hoy senador, José Obdulio Gaviria, quien para la época de los hechos era asesor de Uribe.

Hay al menos 10 testimonios que involucran de manera directa a Gaviria según expuso Pares. “El primer testigo que le consta que el entonces asesor de Presidencia, José Obdulio Gaviria, exhortó a miembros del Gobierno para cometer ilícitos con los servicios de inteligencia, es el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa, entre julio de 2006 y mayo de 2009″, dice el informe.

Santos hizo esa revelación en una entrevista con El País donde aseguró: “Un día, José Obdulio me llamó por la línea directa de Presidencia –el llamado falcon– y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas, que luego saldrían a la luz”.

Pares recuerda que otro testigo que vinculó al hoy senador del Centro Democrático con las chuzadas del DAS fue el congresista, Rodrigo Lara Restrepo. El informe señala que en una declaración ante la Fiscalía, entregada el 10 de junio de 2009, Lara relató que en el segundo semestre del año 2007, siendo él el zar anticorrupción de la Presidencia, fue contactado por José Obdulio Gaviria para solicitarle “fotos o registros de cualquier naturaleza, en los medios de comunicación del departamento del Huila, de una supuesta fiesta en la que habían participado magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Pero además, tres directivos del DAS, que fueron condenados a más de ocho años de cárcel al aceptar su participación en estos hechos, señalaron a Gaviria Vélez como el cerebro de las operaciones ilegales y recordaron algunas de las reuniones que tuvieron con él.

Los testigos son quien fuera el director de Inteligencia, Fernando Tabares Molina; el subdirector de Contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos León; y la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos. Todos contaron que estuvieron en una reunión que se habría llevado a cabo el 24 de abril de 2008, en la Casa de Nariño, para fabricar un montaje mediático con el propósito de desprestigiar a los magistrados Yesid Ramírez Bastidas, expresidente de la Corte Suprema e Iván Velásquez Gómez, principales investigadores del escándalo de la parapolítica.

“Otros dos testigos que señalaban a José Obdulio Gaviria son los exagentes secretos del DAS Sandra Karina Hernández y Giovanni Cortés Ortiz, quienes serían las personas que entregaban en la Casa de Nariño la valija secreta que contendría la documentación de inteligencia ilegal que el DAS preparaba para la Presidencia. Ambas personas aseguran que la carpeta con los seguimientos ilegales era entregada, también, a José Obdulio Gaviria e incluso al propio presidente Álvaro Uribe”, expone Pares.

