Federico Gutiérrez esta vez se fue en contra de Gustavo Petro: “Tras de ladrón bufón”

En medio de una entrevista con la revista Semana, Federico Gutiérrez, actual candidato presidencial por las elecciones 2022, arremetió contra el senador Gustavo Petro, quien en una entrevista con el diario español El País, dijo que sería parte de los que enjuiciarían a Duque por la muerte de jóvenes, señalando que a diferencia del presidente, Petro sí ha cometido actos de lesa humanidad, cuando era integrante de un grupo subversivo.

“Yo al presidente Duque lo conozco en lo personal, no hago parte de su gobierno, no hago parte de su partido, en unas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Pero tratar de mostrar a Iván Duque, presidente de los colombianos, como un genocida y como una persona que da instrucción de violaciones de derechos humanos para atentar contra jóvenes es algo que él está utilizando como una instrumentalización para generar un conflicto mayor, muy diferente a lo que él sí hizo cuando formó parte de un grupo armado y no fue enjuiciado”, manifestó Gutiérrez ante la posición expresada por su posible contendor en las elecciones presidenciales.

Asimismo, destacó que la gente no puede olvidar que hace años el senador “sí cometió delitos de lesa humanidad y la gente que lo rodeaba”, además, sostuvo que lo dicho por Petro no es más que una advertencia de que en su mandato habrá persecución política.

“Eso va a ser una persecución política y estoy seguro de que los colombianos no quieren eso”, aseguró el candidato.

Durante otro aparte de la entrevista, el exalcalde de Medellín trajo a colación el dicho: “Tras de ladrón, bufón”, recordando que el senador tuvo una amnistía, en la que junto con otros en sus tiempos, cometieron delitos muy graves.

“Salimos fue a deberles. Ellos tienen la estrategia de la transferencia de la culpa. Quieren hacer creer que los genocidas son otros. Es como si la culpa fuera de los colombianos de todo lo que ellos tuvieron que hacer. Yo, en eso no puedo estar de acuerdo”, enfatizó.

Al contrario de lo dicho por el senador, Gutiérrez indicó que lo correcto “es enjuiciar a los que han apoyado los actos violentos, cuando estaban destruyendo a media Bogotá, Gustavo Petro decía que Bogotá arde, y eso sí debería tener un juicio”, en medio de un llamado al no dejarse convencer por los odios.

De igual manera, indicó que lo dicho por Petro ha sido la excusa que han tenido las FARC, Santrich, Timochenko y Marquez, “se amparan en que todos los actos terroristas, los secuestros y la violencia a los derechos humanos, eran porque supuestamente, estaban defendiendo las libertades, ¿cuáles libertades? si lo que hicieron fue suprimir al pueblo colombiano”, manifestó el exalcalde a Semana.

Por su parte, en la entrevista que Petro concedió al medio español, este manifestó: “Yo no tendría el poder judicial en mis manos, ni lo quiero tener, aunque creo que debe adquirir más independencia para que los grandes crímenes sean juzgados, porque el común denominador en Colombia es la impunidad. Pero yo no miro la justicia en términos del castigo, de cadenas perpetuas”.

Petro no fue el único que se llevó comentarios de Gutiérrez, durante esta semana también se pronunció en contra del también candidato presidencial Alejandro Gaviria, de quien señaló:

“Les hablo de Alejandro Gaviria quien me tiene muy sorprendido últimamente por sus cambios repentinos de pensamiento y posición”, además dijo que uno no puede ‘acomodar’ las cosas sin criterio y por cálculo político” y allí Gutiérrez recordó una entrevista que dio Gaviria en la que dijo que tenía afecto por él y que podría hacer parte del proceso de centro para las elecciones de 2022.

“Luego de haber dicho esto sobre mí, muy rápidamente, en pocos días, cambió su postura de manera muy radical”, aseguró. ‘Fico’ compartió otra entrevista que le hicieron a Gaviria en la que dice que por ahora no quieres hablar de trabajar en seguridad, siendo el último tema de las sociedades: “eso me parece facho, si se quiere”, explicó Gaviria.

“Que no te guste la seguridad o que no te importe el tema de la seguridad para la gente, no te da derecho a decirme facho, sabes que no lo soy. Además siempre he creído en el concepto de seguridad integral”, dijo Federico.

