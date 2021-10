‘Belén y Anselmo’, el dueto que cautivó con su historia de amor por la música en ‘La Voz Senior’

Las sorpresas y la ternura nuevamente fueron las protagonistas en una nueva gala de audiciones a Ciegas en ‘La Voz Senior’; mientras que unos se quedaron en el camino y no lograron pasar de esta fase, otros corrieron con mejor suerte y fueron escogidos por alguno de los tres jurados. No estaba asegurado el paso a la siguiente fase, pero sí la ternura y las emociones encontradas para los televidentes y los mismos entrenadores.

Dentro de los concursantes que conmovieron con sus historias, estuvieron ‘Belén y Anselmo’, un dueto que sorprendió desde que cantaron ‘Reminiscencias’ en el diamante. Pese a que los tres se asombraron, Jesús fue el único en girar su silla para contemplar a la pareja de 64 y 66 años. Culminada su presentación, Natalia envidió al mexicano por la inclusión de los cantantes en su equipo; en tanto que ellos relataron cómo se conocieron.

“Llevamos tres años juntos y el amor por la música nos unió; un primo mío me lo presentó y bueno, empezó con el requinto, en la segunda voz y yo haciendo la marca”, dijo Belén, mientras que don Anselmo aclaró que son un dueto meramente musical. Por su parte, la artista española les preguntó qué significado tiene para ellos el hecho de cantar juntos.

“Significa algo muy grande”, contestó la mujer; “porque el interpretar este otro estilo de música me llevó a sentir que hagamos lo que hagamos, estamos compartiendo el camino de la vida, el mismo sol, el mismo aire, la misma tierra y la misma canción”. Finalmente, Jesús les dijo que ojalá puedan llegar hasta la gran final, y les dio la bienvenida.

Otro intérprete que avanzó fue Víctor Nemesio, nacido en Buenaventura, pero criado en Palmira, Valle del Cauca. Cantó ‘Nathalie’ y pese a que existe una versión en español, la cantó en francés, razón de sobra para que Natalia y Jesús voltearan sus asientos. Después de su audición, mencionó que también canta en inglés y portugués. “En mi tierra tenemos el mejor colegio que ha dado Colombia, se llama el colegio de Cárdenas, y en mi época, desde cuarto año de bachillerato se enseñaba francés, pero antes pasaba que cuando estábamos en tercer año, llegó Polanca con sus canciones en inglés y entonces me tocó aprender canciones en inglés”, llamando la atención del colombiano que lo llamó “políglota de la canción”. Luego de pensarlo por unos segundos, el bonaverense escogió a la española.

Por otro lado, dentro de los que no pasaron estuvieron grandes voces como la de Fausto Arcia, quien llegó desde San Marcos, Sucre, tierra del compositor vallenato Juan Piña. Pese a no haber sido escogido por ninguno de los artistas, el cantante aclaró, a pedido de Cepeda, que el género del porro es colombiano y no de Venezuela. “Se puede decir que nació en San Pelayo, Córdoba, donde se escucharon las primeras grabaciones”. Otros aspirantes que se quedó por fuera fueron don Roberto Becerra, quien interpretó ‘A mi manera’; Magdalena Ortiz con ‘Me gustas mucho’ de Juan Gabriel.

Durante la transmisión del capítulo –que duró solamente una hora a comparación de días anteriores- fue tendencia en Twitter el hashtag #LaVozSenior, donde las reacciones a las historias de los mayores no se hicieron esperar.

SEGUIR LEYENDO