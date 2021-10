Alejandro Gaviria se refirió al apoyo de jóvenes del Partido Liberal: “yo no puedo rechazar esa fuerza”

Alejandro Gaviria Foto: Colprensa - Alejandro Gaviria

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria ha estado en el centro de las críticas de hace unos días por el apoyo que ha recibido directamente desde el Partido Liberal. De hecho, Sergio Fajardo dijo que lo que más lo diferenciaba de él era que no tenía respaldo de maquinarias políticas y clientelistas, según él.

Este viernes, en medio del Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, Gaviria se refirió al apoyo que ha recibido principalmente de jóvenes liberales que apoyan su proyecto político. En su intervención, explicó que de los 20 mil voluntarios que se inscribieron para apoyar la recolección de firmas, al menos cinco mil pertenecían a filas liberales.

“Representan un impetú transformador, eso que representan hoy en día los jóvenes: una intolerancia ante ciertas injusticias y una voz que nos está diciendo que no quieren aceptar el mundo como es. Yo no puedo rechazar esa fuerza”, aseveró.

Gaviria dijo que tenía más posiciones anticlientelistas que cualquiera y recordó que cuando fue ministro de Salud en el Gobierno Santos cuatro congresistas se le acercaron a dejarle unas hojas de vida para el Invima, “yo les dije que la echaran a la caneca inmediatamente”. Y dijo que está dispuesto a someterse a todas las reglas necesarias para garantizar que la política no tenga clientelismo.

“No vamos a dejar de lado a un joven o a una joven que decidió canalizar su descontento con un partido político. Eso es excluyente, en mi opinión”.

Luego dijo que como economista plantea que la iniciativa privada es compatible con el bienestar colectivo y que ve el papel de este sector como desarrollo. Gaviria participa en este panel junto a Paloma Valencia, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas y Federico Gutiérrez.

Por su parte la senadora y precandidata del Centro Democrático dijo en el evento que es necesaria una reforma a la justicia, “porque todo el tiempo que uno habla de la justicia dicen: ‘es que quieren salvar a Uribe’”, refiriéndose a las propuestas que ha hecho la bancada del Centro Democrático para reducir las cortes.

Valencia invitó a los colombianos a que miren no solo a los candidatos por lo que dicen sino por lo que han hecho. “Yo he estado en el Congreso y creo que he sido una senadora que ha respondido con proyectos sobre los grandes temas de la nación colombiana y esos temas no se solucionan de un día para otro y por eso lo importante de un presidente y de un candidato es que tenga soluciones concretas a los problemas reales que estamos padeciendo”.

En ese mismo evento, pero este jueves, Óscar Iván Zuluaga explicó que él revisaría los mecanismos de flexibilidad para contratar personal y buscaría soluciones para emprender la idea de pagar por horas, aunque se haría con límites sin descuidar la formalización.

Además propuso que la reforma fiscal de la que habla le rebaje impuestos a las empresas y que se enfoque en la lucha contra la evasión, sin embargo, sí dijo que debe acabarse con el subsidio que se le da a las altas pensiones del país a través de la tercera reforma.

Por su parte, Rafael Nieto Loaiza, también precandidato del uribismo, dijo que la centro derecha necesita un candidato único o, al menos, una coalición entre el partido de la U, de Dilian Francisca Toro; el Conservador; Colombia Justa y Libres, MIRA; el Centro Democrático; Cambio Radical con los Char; Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa.

