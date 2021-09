Sara Uribe, vestida de colegiala, se refirió al caso de Britney Spears

Foto tomada de Instagram @Sara_Uribe

Luego de que en horas recientes un tribunal de Los Ángeles optara por remover la tutela judicial con la cual el padre de Britney Spears controlaba la vida de su hija desde hacía 13 años, los más fieles seguidores de la cantante celebraron a su lado esta decisión judicial.

La modelo Sara Uribe, por ejemplo, fue una de las celebridades colombianas que aplaudió este paso en la vida de la ‘princesa del pop’, ya que ha logrado ver reflejada en ella parte de su propia historia de superación.

Así lo dejó saber a través de una reciente publicación que hizo desde su cuenta de Instagram, en la cual vistió de colegiala para enviar una dura reflexión sobre la depresión y las luchas personales de cada uno por superar su propios miedos.

<b>“</b>Después de 13 años, Britney podrá decidir por sí misma sobre muchos aspectos de su vida, incluyendo su dinero. Ahora traigamos eso a la vida diaria, a la vida de la gente que no tenemos 60 millones de dólares en la cuenta pero más de una vez nos hemos sentido prisioneros de algo o de alguien”, mencionó la también empresaria y ganadora del reality show ‘Protagonistas de nuestra tele’ en 2012.

De igual manera, Sara Uribe advirtió que así como celebra la libertad de Britney Spears, lo hace también por cada mujer que ha decidido ser independiente y no vive presa del temor o la violencia, así como por quienes “se han ajustado los pantalones y han salido de un infierno psicológico o de situaciones que alguna vez les destruyeron”.

Por último, instó a quienes le sigan o hayan leído su mensaje, para que también tomen la decisión de ser libres, busquen ayuda si es necesario e intenten dejar atrás las cargas negativas que hacen difíciles sus días.

“Si ya eres libre vuela alto, si no lo eres toma la decisión y dale alas de colores a tu vida, porque esa vida es ahora”, concluyó la antioqueña de 33 años, recordada también por su pasado amoroso con el futbolista Freddy Guarín, con quien tuvo un hijo llamado Jacobo.

Cabe mencionar que Sara Uribe hace referencia en este mensaje a su propia lucha contra la depresión, la cual ha manifestado padecer desde hace varios años atrás y, aunque con ayuda hace lo posible para continuar adelante, ha tenido recaídas por las cuales, inclusive, llegó a pensar en quitarse su propia vida.

Fue hasta hace muy poco que sus seguidores se enteraron de esta situación, pues la gran mayoría pensaba que ser una de las modelos más cotizadas del país era motivo suficiente para llevar una vida color de rosa, pero por supuesto eso no es así.

“Yo pasé por un tema de depresión, pero no quiere decir que en este momento lo esté. Ahora atravieso por el mejor momento de mi vida y le agradezco mucho a Dios porque pude salir de eso (...) Cuando uno dice que empezó un tratamiento y que buscó ayuda le dicen: ‘¡ay, se enloqueció!’, y puede que sí porque mis hormonas no estaban funcionando como era, y conozco gente que ha tenido que internarse para buscar refugio y personas que los asesoren, como a mí”, aseguró Sara Uribe.

Además, mencionó que la enfermedad la llevó al punto de pedirle en varias ocasiones a sus médicos que le recetaran medicina para poder comer y dormir.

“Yo le decía: ‘necesito que me mandes droga porque no estoy comiendo ni durmiendo, me estoy enloqueciendo, y ya probé esa pastilla que me enviaron pero no me siento yo, me siento rara, no me siento feliz’ (...) Antes se me caía el pelo, se me quebraran las uñas, la piel era fea, mis ojos no brillaban, me veía a un espejo y no me sentía bonita, me dolían los huesos y no podía caminar, no quería vivir y por lo único que quería luchar era por Jacobo”, agregó la medellinense de 30 años en un pronunciamiento hecho en el pasado mes de julio.