Gustavo Bolívar se presenta este jueves ante la Corte Suprema para explicar financiación de la ‘primera línea’

La controversia que gira en torno del senador Gustavo Bolívar y la financiación a la ‘primera línea’, un grupo de manifestantes del país, sigue dando de qué hablar y el congresista comparecerá a tres audiencias diferentes para explicar sus actuaciones en dicho trámite; una de ellas se celebra en la mañana de este 30 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia.

En estos momentos, el también escritor entrega la versión libre sobre sus actos ante el tribunal luego de que los abogados Bernardo Jaramillo y Víctor Mosquera, defensor en el extranjero del expresidente Álvaro Uribe, lo demandaran ante el alto tribunal.

Bolívar fue llamado ante esa organismo por el magistrado Francisco Farfán, quien lo indagará sobre el fondo que creó para reunir la plata con la que los jóvenes de ese colectivo compraron cascos, gafas, comida y otros elementos que les permitió defenderse durante las protestas del paro nacional que se postergó por más de dos meses desde el 28 de abril del presente año.

Igualmente, el togado analiza la incidencia de la Fundación Manos Limpias y sus presuntos nexos con la primera línea; vale recordar que este caso que ha conmocionado a la opinión pública y tiene en líos al senador petrista con las cortes, la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades nacionales.

Por su parte, el abogado defensor del congresista, Miguel del Río, le dijo a la revista Semana que las motivaciones de su cliente en entregar fondos para los manifestantes era “proteger a los jóvenes” y criticó las motivaciones que hoy lo tienen ante la ley.

Por otro lado, según informó el portal de Rcn Radio, el congresista deberá comparecer nuevamente ante ese tribunal el próximo 5 de octubre para defender su investidura y que no se le declare ‘muerte política’, lo que le impediría volver a ocupar cargos de elección popular en Colombia.

Bolívar se enfrenta a la pérdida no solo de su curul, sino la oportunidad de participar en política de nuevo porque, tal y como se estipula en la Constitución de 1991, los congresistas no pueden participar entregando dineros que promuevan movimientos políticos y la primera línea, argumentan los demandantes, surgieron con aspiraciones de esa índole.

El mismo escritor se pronunció sobre la “gira” que dará por las altas cortes y, mediante un trino de su cuenta oficial de Twitter, le contó a sus seguidores las fechas en las que comparecerá ante los tribunales colombianos. “Por los jóvenes excluidos: todo”, dijo Bolívar en su trino.

Dichas citaciones se unen a la que el Ministerio Público, dirigido por la procuradora Margarita Cabello, le hizo a Gustavo Bolívar el pasado 17 de septiembre, donde también tendrá que explicar la plata que entregó a la primera línea.

Por esa razón, la Sala Disciplinaria tomará el material necesario para evaluar el apoyo del senador a las colectas que se hicieron durante el paro nacional de la Fundación Manos Limpias para comprar elementos de protección.

Con esto, la Procuraduría busca determinar si con las ayudas a los jóvenes que protestaban contra Iván Duque el senador Bolívar pudo incurrir en conductas censuradas en el ámbito disciplinario. “A través de la Fundación Manos Limpias Colombia se pretende armar a los manifestantes con escudos, cascos, guantes y diversos implementos para atacar a la fuerza pública. Así mismo, solicitaremos a la Procuraduría General de la Nación investigar al Senador Bolívar por estos hechos”, reza el documento.

“A mí sí me da temor que al salirme (del Senado), en la justicia ordinaria, la Fiscalía que persigue a la oposición pues me abra los procesos y ellos sí los lleve a felices términos para ellos. Yo sé que la Corte es más ecuánime y uno sencillamente aportando las pruebas que tiene que son los recibos de las compras de almacenes de cadena, una Vaki pública y las entregas de estos elementos de protección pues no pasará nada, pero con una Fiscalía entregada al fascismo a mí sí me da temor que puede haber una persecución”, expresó en su momento Gustavo Bolívar a Infobae Colombia.