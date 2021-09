El colombiano Jhonatan Restrepo se metió al podio en la tercera etapa del Giro de Sicilia

Alejandro Valverde ganó la etapa tres del Giro de Sicilia; al fondo a la derecha se observa al colombiano, Jhonatan Restrepo (naranja), quien terminó tercero. Foto: Giro de Sicilia

Luego de sus dos victorias en las dos primeras etapas del Giro de Sicilia, Juan Sebastián Molano cedió su corona como líder de la carrera este jueves 30 de septiembre. El español Alejandro Valverde consiguió el triunfo en la tercera fracción, que se disputó sobre 180 kilómetros entre las localidades de Termini Imerese y Caronia, por lo que ahora encabeza la clasificación general.

El ciclista colombiano, Jhonatan Restrepo, cerró el día con un gran desempeño, pues finalizó tercero, marcando el mismo tiempo de Valverde (4:42:29″) en la llegada a meta. Además, ello le permitió efectuar un salto de 22 posiciones en la general, en la que ahora se ubica tercero, a solo nueve segundos de la punta. La mira está puesta en la cuarta y última fracción, que se llevará a cabo este viernes.

En los últimos metros se produjo una aceleración del corredor español, que recibió la respuesta de sus perseguidores. Sin embargo, estos últimos no pudieron superar la potencia del murciano, quien, luego de su caída y posterior retiro en la etapa 7, volvió a celebrar. La conquista más reciente había sido el pasado 4 de junio, en la jornada seis del Critérium del Dauphiné.

No obstante, la celebración para el corredor del Movistar Team no fue completa, ya que, tras cruzar la línea de llegada, sufrió una caída producto de un resalto en la vía. En declaraciones posteriores, este no ocultó su sinsabor: “Prefiero no ganar y no caerme. Veré cómo paso la noche. [...] Un final inesperado... Vamos a ver qué tal dormimos y a ver cómo afrontamos la jornada de mañana”, sentenció.

En el 2020, Restrepo dio una vez más el salto al ciclismo europeo, luego de su desempeño en el equipo Manzana Postobón. Esta temporada, el corredor nacido en Pácora, Caldas, consiguió una victoria en la séptima etapa del Tour de Ruanda, la cual constó de una contrarreloj individual de 4,5 kilómetros. Curiosamente, todos sus triunfos como profesional (5) tuvieron lugar en el país del este africano.

David González (Caja Rural), Samuele Rivi (Eolo-Kometa),Damiano Cima (Gazprom-Rusvelo), Paul Double (MG.k Vis VPM), Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior) y Francesco Zandri (Work Service Marchiol Vega), protagonizaron la fuga del día, sin embargo, así como ha ocurrido en las jornadas anteriores, esta no prosperó y fue cazada a falta de 30 km.

A partir de ese momento, Movistar se puso en cabeza del pelotón y controló los movimientos. En la escalada de 3,3 kilómetros, que antecedía la meta, Valverde se adelantó algunos metros y, pese a que otro pequeño grupo de ciclistas se le fue a rueda, no lo pudieron superar.

Clasificación de la 3ª etapa:

1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) - 4h42m29s

2. Alessandro Covi (ITA/UAE Emirates) - m.t.

3. Jhonatan Restrepo (COL/Androni Giocattoli) - m.t.

4. Simone Velasco (ITA/Gazprom) - m.t.

5. Romain Bardet (FRA/DSM) - m.t.

6. Cristian Scaroni (ITA/Gazprom) - m.t.

7. Lorenzo Fortunato (ITA/EOLO-Kometa) - m.t.

8. Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) - m.t.

Clasificación general:

1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) - 13h45m18s

2. Alessandro Covi (ITA/UAE Emirates) - 0:07″

3. Jhonatan Restrepo (COL/Androni Giocattoli) - 0:09″

4. Davide Gabburo (ITA/Bardiani) - 0:09″

5. Romain Bardet (FRA/DSM) - 0:11″

6. Simone Velasco (ITA/Gazprom) - 0:13″

19. Einer Rubio (COL/Movistar) a 0:23″

22. Daniel Muñoz (COL/Androni Giocattoli) a 0:40″

PRÓXIMA ETAPA:

La jornada decisiva de este Giro de Sicilia tendrá lugar este viernes 1 de octubre, sobre un recorrido de 180 km, iniciando en Sant’Agata di Militello y cerrando en Mascali, provincia de Catania. La fracción trae consigo dos puertos fuera de categoría. El primero de ellos, Portella Mandrazzi, se extenderá por 24,2 kilómetros, con inclinaciones que promedian el 4,2%. Mientras que el segundo, Sciara di Scorciavacca, es mucho más corto (9,7 km), pero bajo un mayor grado de dificultad (6,4%).

Si Restrepo tiene la posibilidad de sostener su rendimiento, principalmente en la última escalada del día, habría chances de disputar la clasificación general, pues el final de la competencia italiana será con un terreno plano, de aproximadamente ocho kilómetros.

Perfil - Etapa 4, Giro de Sicilia 2021

