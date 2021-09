Asoenergía dice que habría racionamiento energético si Hidroituango sigue retrasándose

Ituango, 5 de abril de 2019. Cerca de un año de cumplirse la contingencia del proyecto Hidroituango, EPM avanza en su recuperación. (Colprensa - Sofía Toscano)

Este 30 de septiembre se llevó acabo un foro sobre racionamiento de energía en Colombia y durante las charla, la directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), Sandra Fonseca, sostuvo que esta organización necesita del servicio que prometió Hidroituango para 2022.

Sostuvo que si se presentan más demoras se daría un desabastecimiento del servicio eléctrico en el país, a lo que se suma, la espera en el desarrollo de otros proyectos energéticos nacionales.

“¿De qué depende para que no haya un desabastecimiento? Depende de muchas cosas de manera simultánea. De que no se atrase, no solamente el proyecto de Hidroituango, sino otros proyectos de los cuales estaríamos dependiendo, para lograr el balance. Dependeríamos, que además, se adelanten otros proyectos”, afirmó Fonseca.

Asimismo, dijo que hay preocupación en Asoenergía por el desequilibrio entre oferta y demanda del servicio energético para el próximo año y pidieron que se dé la información para que en diferentes casos se pueda lograr una reserva.

Estamos en un estado de alerta, en el que si no se mantiene el status quo de las condiciones actuales, podríamos enfrentar un riesgo muy importante. cuáles son los riesgos: desabastecimiento que puede ser de diferentes niveles y un incremento en las condiciones económicas que la demanda enfrenta para poder abastecer su uso”, complementó Fonseca.

Cambio de contratista de Hidroituango generaría racionamiento entre 2022 y 2023

Debido a la posibilidad de cambio de contratista en Hidroituango por las afectaciones y las investigaciones que han surgido en contra de los mismos, se está hablando sobre la posibilidad de que exista un inminente racionamiento en Colombia entre 2022 y 2023.

Caracol Radio asegura que, aunque se logró la reclamación del seguro y un pago del porcentaje por parte de las aseguradoras por el daño de Hidroituango, EMP solo ha recibido 1.3 billones de pesos y falta más del 70 % del dinero para que se viable el proyecto.

Además, en HidroItuango no se estaría desarrollando ninguna obra para cumplir con el cronograma que presentó la empresa.

La emisora también afirma que el cambio de contratistas representaría el retraso de un año, aumento en las tarifas a los usuarios y costos adicionales que generaría el proyecto.

Hidroituango representará el 17 % de la generación de energía a nivel nacional, con responsabilidad además del suministro para un bloque en la Costa Caribe.

Sobre este retraso, el pasado 15 de septiembre se conoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se están buscando otras opciones ante el proceso que la Contraloría anunció por responsabilidad fiscal por los daños de Hidroituango.

Según el mandatario, si se llega a dar un cambio de empresas constructoras o de contratistas, esperan encontrar soluciones para afectar muy poco el cronograma para que la planta entre en proceso de operación en junio de 2022, indicó Blu Radio.

Asimismo, el mandatario dijo que EPM tiene claro que Hidroituango es un proyecto vital para el país, pues generaría el 17 % de la energía colombiana, por lo que la empresa analiza una serie de planes luego de conocerse los procesos jurídicos contra 26 personas y empresas involucradas en la construcción de la represa.

Dijo que en dado caso de que se cambie de contratista, el retraso no será mayor a 3 o 4 meses y así seguir con el cronograma planteado.

