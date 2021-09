Médicos del país están siendo víctimas de extorsiones y amenazas, denunció la Asociación Colombiana de Neurología

Personal médico trabaja en una unidad de cuidados intensivos de covid-19 en el Hospital El Tunal, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

La inseguridad y violencia en el país no para, pese al intento de las autoridades por resolver la problemática parece ser que día a día surgen noticias nuevas sobre robos, asesinatos, extorsiones, amenazas y demás. Además, esta situación ya no tiene limite por profesión o espacio pues, incluso, los colombianos ya no se sienten seguros ni en casa.

Por lo que por medio de un comunicado difundido en redes sociales la Asociación Colombiana de Neurología denunció que los médicos del país están siendo víctimas de extorsiones y amenazas mediante llamadas y mensajes donde se les exigen cantidades altas de dinero por su seguridad y la de su familia.

“La Asociación Colombiana de Neurología ACN, mediante el presente comunicado informa a la comunidad en general de hechos de extorsión que se han presentado con algunos asociados, a quienes, mediante llamadas de amenazas de muerte al profesional o la familia solicitan sumas de dinero en tiempo perentorios; esta modalidad también a aplican con mensajes de chat en donde mencionan lugares de trabajo (consultorio) o vivienda para someter a las víctimas”, se lee en el documento de la asociación.

La misiva que esta está firmada por Claudia Lucía Moreno, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología, y por Oscar Bernal Pacheco, secretario ejecutivo de este mismo gremio. Además, de comentar la delicada situación que atraviesan los miembros de su colectiva, rechazan todo acto de violencia contra su gremio y a alentaron a los médicos a denunciar los hechos y no quedarse callados.

“Rechazamos como comunidad estos actos delictivos y hacemos un llamado a todas las víctimas a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación”, anotó el colectivo en el comunicado.

Esta alerta se le suma a otros hechos de violencia que se han dado contra el personas de salud en este último mes. El 23 de septiembre dieron conocer que con falsas jornadas o brigadas de salud algunos médicos, odontólogos, auxiliares y enfermeras están siendo secuestrados y extorsionados.

La directora de la Federación Odontológica Colombiana seccional Valle del Cauca , Liliana Vera, denunció en medio nacionales, que grupos delincuenciales están engañando a miembros del personal de la salud en medio de la pandemia y de su labor altruista de llegar a las zonas más distantes del país para poder acceder a ellos y cumplir su cometido criminal.

“Cuando ellos se desplazan hacer estas brigadas, les salen grupos armados que los retienen, les quitan sus celulares y empiezan a llamar a sus familiares y amigos pidiéndoles dinero con amenazas y cuando ya han recogido el dinero que necesitan los liberan con la advertencia que en cualquier momento pueden volver a requerir de ellos”, señaló la directora de la Federación y agregó “cuando prendimos las alertas nos dimos cuenta que eran muchos los profesionales de la salud los que han sido víctimas, pero que por miedo no se han atrevido a denunciar estos secuestros exprés y extorsiones”.

Vera, además de crear una alerta sobre la situación de seguridad del personal de salud en el país, anunció que los hechos ya fueron denunciados de forma oficial al Ministerio de Salud y las autoridades correspondientes.

“En la autoridad nacional como el Ministerio de Salud nos dijeron que los médicos también están siendo llamados hacer brigadas de salud, en los pueblos, donde se los llevan los retienen para pedirles dinero o que atiendan pacientes que no pueden llevar a hospitales para ser atendidos”, manifestó.





