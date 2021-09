“La paz no tiene dueño ni es patrimonio político de nadie”: Iván Duque le respondió a Juan Manuel Santos

Colombia's President Ivan Duque speaks during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS

En la ‘Entrevista a fondo con el Servicio Informativo de Caracol Radio’, el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, habló, entre otras cosas, del actual mandatario del país, Iván Duque. Además de asegurar que el jefe de Estado de turno se encontraba ‘haciendo el oso’ en las Naciones Unidas, aseguró que no está de acuerdo con el en ‘muchas cosas’ y que jamás votó por él. Iván Duque, al escuchar las declaraciones del también Nobel de Paz, manifestó que él no “entra en polémicas con expresidentes”.

Lo que explicó Iván Duque, ante la pregunta de una periodista perteneciente al equipo informativo de RedMas Noticias, el proceso de paz, desde el inicio, tuvo fallas. Esto no fue algo que notó solo él, según explica, sino que, a su vez, fue reconocido por entes internacionales. Los acuerdos, recalcan, tenían vacíos administrativos.

“Hay que hablar siempre con la verdad. Hay un proceso en construcción que es frágil y eso no puede generarle urticaria a nadie, todos los procesos de paz en el mundo tienen esos elementos de fragilidad con contundencia (...) por ejemplo, cuando yo llegué a la Presidencia el jefe del equipo negociador de las Farc estaba volado de la Justicia y hoy lidera un grupo terrorista protegido en Venezuela”, dijo el presidente, al término de su recorrido por la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo).

En sus declaraciones a la prensa, luego de la extensa crítica que le hizo Juan Manuel Santos a su gestión en la administración del país, Iván Duque añadió que, cuando inició su cargo en la presidencia, “le pedimos a la Misión de Observación de Naciones subidas que estuviera con nosotros, todo nuestro gobierno, para que se viera el trabajo de la Paz con Legalidad. La paz no tiene dueño, ni le pertenece ni es patrimonio de una pérdida la paz es un propósito nacional”. El video de los testimonios entregados por Iván Duque quedaron registrados en una transmisión en vivo que quedó guardada en la cuenta de Facebook de Redmas.

El presidente colombiano recalcó el reporte de cifras de la Defensoría del Pueblo en donde, según recordó, quedó expreso que en los últimos 36 meses se ha hecho más por el proceso de paz, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, que en los primeros 20 meses de la implementación del mismo.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas. Porque eso fue lo que hizo, al decir ante la entidad que más conoce el acuerdo de paz, la que más lo ha elogiado, la que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro. Es un doble discurso frente a la paz y frente a otros temas con el que pierde toda credibilidad y pierde todo el país”, dijo Juan Manuel Santos, sobre su sucesor.

El pasado domingo 26 de septiembre se cumplieron 5 años desde la firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena. “La paz es un propósito nacional y alcanzar la paz necesita legalidad, cero impunidad y que entendamos que hay fragilidades y que hay que superarlas”, enfatizó Duque.

Precisamente, en visita oficial a España, en días pasados, Duque participó en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América, en la que contestó a las preguntas de la presidenta de la agencia internacional de noticias española, Gabriela Cañas. Según él, Juan Manuel Santos, con su presidencia, “hubiera podido ahorrarse muchos traumas a Colombia (...) La paz siempre ha sido un tema que ha unido a Colombia, pero el haberla puesto como un fenómeno electoral fracturó a nuestro país”.





