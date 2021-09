Exestrella del Everton se fue con todo contra James Rodríguez: “Es más una marca que un futbolista”

James Rodríguez presentado ante los hinchas del Al-Rayyan

Aunque James Rodríguez dejó el Everton y ya firmó con el Al Rayyan de Catar, las críticas hacia el volante colombiano no paran tras no haber entrado en los planes del entrenador de los ‘Toffes’ Rafael Benítez para esta nueva temporada.

En una de las conocidas columnas de opinión en el medio inglés Liverpool Echo, Michael Ball, exfutbolista del Everton, que jugó entre los años 1996 y 2001, se refirió a la decisión que tomó el creativo de ir a Medio Oriente, criticando así su elección, pues Ball considera que el cucuteño le dio prioridad al dinero que a sus objetivos como futbolista de élite. Señaló que, desde hace unos meses, James es más una marca que un futbolista.

“En un mundo ideal, hubiéramos ido a Goodison Park y lo hubiéramos visto semana tras semana brindándonos muchos momentos mágicos. Pero al final del día, su actitud y sus prioridades estaban completamente equivocadas, y parece haber tomado la opción del dinero yendo al Medio Oriente”, dijo el exfutbolista.

Y agregó que: “Pudo haber ido al Porto, jugar en una liga decente y la Champions League, pero decidió no hacerlo. Necesitamos jugadores, como dijo Rafa, que estén en forma y jueguen todas las semanas porque simplemente no tenemos el equipo más fuerte para llevar a nadie. Necesitamos contar con todos los jugadores posibles y simplemente no podríamos hacer eso con James Rodríguez, ya que es más una marca que un futbolista en estos días”.

Para cerrar comentó que: “Parece pasar más tiempo en las redes sociales y jugando juegos de computadora. Creo que se olvidó de lo que lo llevó allí. Jugar al fútbol en un campo de fútbol”.

Lejos de Inglaterra, James parece estar enfocado en su nueva etapa como jugador del Al-Rayyan, su adaptación a esta liga lo dejó por fuera del partido contra el Al-Khor, por lo que se espera que su debut sea este sábado frente al Al-Ahli.

Cabe resaltar que este miércoles se cumplen 4 meses y 1 día desde el último partido que jugó el colombiano por una competencia. Esto se dio el 16 de mayo, en el 0-1 contra Sheffield por la Premier League.

En esa oportunidad fue titular y jugó 78 minutos con Carlo Ancelotti como técnico. Desde entonces, por lesiones, decisiones técnicas y aislamientos, James Rodríguez se perdió 22 partidos de la temporada pasada por lesiones, sufrió seis en una temporada, lo que le impidió tener más minutos.

