Peleas territoriales y luchas por el poder: así van los enfrentamientos entre indígenas Kogui en Colombia que ya dejan un muerto y más de 60 heridos

Desde el pasado fin de semana se registran fuertes y violentos altercados entre indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta (departamento del Magdalena) y otro grupo de aborígenes, de esa misma etnia, pero de La Guajira. De acuerdo con información preliminar, estos últimos serían promovidos por el gobernador kogui de ese departamento, Arregocés Conchacala.

Tras dicha situación, el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote, pidió la intervención del Gobierno nacional dado que, según recopiló el diario regional El Heraldo, los indígenas de La Guajira habrían llevado “amarrados y desnudados para humillarlos” a, al menos, 100 integrantes de ese grupo magdalenense.

Los hechos ocurrieron, específicamente, en zona rural de la vereda San Antonio, corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga (Magdalena), registran medios locales, a donde habrían arribado un grupo de guajiros y, en camionetas y con palos y otros elementos, emprendieron acciones violentas contra los ciudadanos de esa comunidad.

“Ellos manifiestan que es problema interno y que no pueden intervenir, pero necesitamos la ayuda para que no se siga dando la afectación física y psicológica de la comunidad. (...) El Gobierno nacional ya no puede hacerse el ciego, ignorando este problema. Lo que queremos es una solución pacífica del problema, pero con la intervención de la Nación”, expresó el gobernador Atanacio Moscote, quien estima que van, por los menos, 60 heridos.