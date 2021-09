María Camila Osorio perdió en su debut en el WTA 500 de Chicago

María Camila Osorio cayó en la primera ronda del WTA 500 de Chicago. Foto: cortesía

De forma prematura terminó la participación de María Camila Osorio en el WTA 500 de Chicago (Estados Unidos). Este martes 28 de septiembre la tenista colombiana cayó en la primera ronda del certamen contra la checa Tereza Martincova, con parciales 6-3 y 7-5, en una hora y 26 minutos de partido.

Luego de su participación en el US Open, donde llegó hasta la segunda ronda, la cucuteña de 19 años volvía a la acción en territorio norteamericano para continuar con el desarrollo de su temporada. La parada era en Chicago, sin embargo, su rendimiento no fue el idóneo y terminó eliminada a manos de la checa, quien contó con una alta efectividad con su juego de servicio, a diferencia de María Camila.

En el primer set los números de la ‘Cafetera’ con el saque le dificultaron el desarrollo del encuentro, pues apenas concretó el 41.4% (12 de 29 posibles), mientras que su rival tuvo un porcentaje que superó el 68%. Además, a esta cifra también se le deben sumar las seis doble faltas que cometió la colombiana en la manga inicial.

De cara al segundo servicio las estadísticas mostraron una notable mejora de Osorio Serrano en el servicio, ya que este se ubicó sobre el 65% de eficacia. No obstante, la jugadora europea también se mantuvo en su rendimiento, e incluso lo mejoró (72,2%), situación que dificultó las posibilidades de quiebre de la tenista de Colombia. Esta última pudo concretar un break, pero no fue suficiente para sobreponerse a las dos rupturas que concretó Martincova.

“Hoy no aproveché las chances que tuve. [...] Hay personas que esperan que gane, y yo espero llegar a los torneos y tener un buen rendimiento, así que siempre hay presión. Incluso cuando estaba en buena racha tenía presión, pero la diferencia era que tenía confianza […] No me voy a matar la cabeza con este resultado”, manifestó la jugadora nacional en declaraciones recogidas por Fabián Valeth, periodista de la Federación Colombiana de Tenis.

Esta vez, la tenista de República Checa le ganó la partida a Osorio, pues recordemos que ambas ya se habían enfrentado este año en la segunda ronda de la Copa Colsanitas. En aquella ocasión fue triunfo por doble 6-3 para la ‘Cafetera’, quien terminó levantando en Bogotá su primer título WTA, tras vencer a la eslovena Tamara Zidansek con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4.

Para la colombiana esta era su primera participación en un torneo de la categoría 500, pues en el transcurso de esta temporada ha disputado los cuadros principales de seis WTA 250: Monterrey, Bogotá, Charleston, Belgrado, Nottingham y Chicago, en las últimas semanas de agosto.

Después de participar en Wimbledon, llegando a una histórica tercera ronda, María Camila dio inicio a su gira por Estados Unidos, en canchas duras. No obstante, sus resultados en esta superficie no han sido los mejores, ya que, con la reciente caída, suma cuatro derrotas y apenas una victoria, la cual se dio justamente en la primera ronda del US Open.

¿CUÁLES SERÁN SUS PRÓXIMOS TORNEOS?

El reto más inmediato tendrá lugar la próxima semana en el WTA 1000 de Indian Wells, donde ya tiene asegurado su cupo directo al cuadro principal. Los demás tendrían lugar en territorio europeo: el primero de estos sería en el WTA 250 de Tenerife (España), también con clasificación directa al main draw, en la primera semana de octubre.

Seguido de este, de acuerdo con la información conocida por Fabián Valeth, el calendario de la colombiana en este 2021 cerrará con dos competencias más: el WTA 250 de Cluj-Napoca (Rumania) en la semana del 25 de octubre; y el WTA 250 de Linz (Austria) desde el 6 de noviembre.

Las últimas competencias de María Camila Osorio en la temporada 2021. Captura de pantalla

