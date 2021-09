Imagen de referencia. Hallaron el cadáver de un hombre flotando en el río Magdalena. Archivo

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la tarde de este lunes 27 de septiembre flotando en las aguas del río Magdalena, a la altura del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de personas se encontraba disfrutando en esta zona de la ribera occidental del afluente cuando se percataron de un cuerpo que se encontraba atrapado en medio de la maleza. Cuando se acercaron, notaron que, en efecto, se trataba de un sujeto, de tes trigueña y que vestía una camiseta negra, un pantalón café y zapatos negros.

Inmediatamente se hizo el aviso a las autoridades, quienes hicieron los primeros exámenes al cadáver, el cual, según se pudo conocer, ya estaba en estado de descomposición por las hinchazones que presentaba. Además, se pudo evidenciar que este tenía algunos signos de tortura y que, incluso, pareció haber sido quemado.

Miembros de la Sijín, de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hicieron el levantamiento del cuerpo para, posteriormente, investigar sobre la identidad del hombre en Medicina Legal. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento, sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima perdió la vida por inmersión.

Al parecer el cuerpo del hombre tenía signos de tortura. Capturas de pantalla

A propósito de algunos hallazgos recientes en la capital del Atlántico, hace algunos días un reciclador encontró la cabeza de un hombre al interior de una bolsa negra en el barrio Simón Bolívar, suroeste de Barranquilla. En un principio, la Policía Nacional señaló que esta extremidad pertenecería al hermano de Tommy Joel Zerpa Brito, alias ‘Tommy Masacre’, quien actualmente paga una condena de 37 años por la muerte de un tendero.

Sin embargo, según pudo conocer El Heraldo, las autoridades de la capital atlanticense ya tendrían la identidad del hombre decapitado y, aunque en el momento Medicina Legal no ha podido hacer las respectivas pruebas de ADN, pues no hay familiares que hayan ido a identificar la cabeza de la víctima, la Policía sabe que el fallecido, aunque no es pariente de Tommy Masacre, sí esta vinculado a ese grupo delictivo.

En la imagen, el momento en el que las autoridades de Barranquilla acordonan el sector del barrio Simón Bolívar donde fue hallada una cabeza humana dentro de una bolsa plástica. Foto: Archivo particular

Dicho medio consultó una fuente judicial que le manifestó que el hombre fallecido decía ser familiar de ‘Tommy Masacre’ con el objetivo de generar presión sobre las personas a las que extorsionaba y “ganar estatus ante los miembros de grupos delincuenciales enemigos”.

Pese a que El Heraldo no reveló la identidad de la persona, al no ser plenamente identificada por Medicina Legal, Blu Radio indicó que, de acuerdo con la información que una fuente le entregó a la Fiscalía General de la Nación, la cabeza humana hallada en Barranquilla, correspondería a un trabajador de ‘Tommy Masacre’, apodado ‘El Mono’.

Jaider Enrique Mejía Castro, de 18 años, falleció este domingo 26 de septiembre luego de caer del cuarto piso del Centro Comercial Viva, ubicado en la carrera 51B con calle 87, al norte de Barranquilla. Los reportes apuntan a que pudo tratarse de un caso de suicidio.

El suceso, que tuvo lugar sobre las 7:15 de la noche, fue registrado y divulgado a través de las redes sociales por algunos ciudadanos que se encontraban en el establecimiento comercial. En las grabaciones se observa al joven tendido sobre el piso, en un área de juegos infantiles, mientras personal del lugar lo rodea con algunos carteles para que los servicios especializados le pudieran brindar los primeros auxilios.

Desde un principio se habló que el muchacho dejó unas cartas, las cuales habría enviado a algunos conocidos. Estas fueron divulgadas por medio de su tío, Oswaldo Ojeda. “Hola, Dani. Si estás leyendo esto es porque estoy ‘dead’ (o eso espero XD). Como ya te había comentado y puesto en evidencia desde hace más de un mes, he venido renunciando a muchas cosas, entre ellas, las ganas de vivir”, se lee en un fragmento de la misiva que se publicó en el medio Noticias Barranquilla.

