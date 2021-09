División en el uribismo: Paola Holguín y Ernesto Macías responden a duras críticas de María Fernanda Cabal

Senadores uribistas Ernesto Macías, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Fotos: Colprensa.

No solo en la Alianza Verde hay divisiones con miras a las elecciones del 2022, en el uribismo, respaldado por el Centro Democrático, también se evidencian serios enfrentamientos entre algunos de sus principales alfiles. Esta situación, motivada porque buena parte de los congresistas de ese partido apoyan al exministro y excandidato Óscar Iván Zuluaga para que los represente en las presidenciales del siguiente año.

Por su parte, la senadora de esa colectividad, María Fernanda Cabal, tuvo un cruce de opiniones con su copartidaria Paola Holguín, quien no solo declinó sus aspiraciones presidenciales por apoyar la de Zuluaga, sino que le echó en cara a Cabal cuando respaldaba a su hoy contrincante en el uribismo.

Holguín publicó una carta, que data del 2017, y en la que varios miembros de ese partido apoyaban a Zuluaga para que los representara; sin embargo, el que quedó elegido fue el hoy presidente Iván Duque.

“Necesitamos verlo en cada región, recorriendo el país, proponiendo soluciones ante la catástrofe que estamos viviendo. Queremos verlo nuevamente como precandidato del Centro Democrático acompañando el liderazgo y compromiso de María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Iván Duque, Rafael Nieto. (...) No le demos gusto a quienes quieren ver al uribismo fraccionado y derrotado”, argumentaron varios congresistas en ese entonces, entre los que se encuentra la actual precandidata María Fernanda Cabal.

Holguín no desaprovechó la carta y le salió al paso a su colega en el Senado, quien llamó “sin vergüenza” a sus colegas uribistas este lunes 27 de septiembre. “#ParaLaMemoria carta de apoyo al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga (octubre 30 de 2017) firmada por María Fernanda Cabal. En democracia existe el derecho a elegir y ser elegido”, tuiteó Paola Holguín.

El comentario rápidamente se viralizó en redes sociales, y los seguidores la criticaron por el fuero amigo que le hacía a su colega. Horas después, Cabal reaccionó a la publicación, la citó, le recordó a Holguín que esa misiva “era para acompañar la inclusión de Zuluaga en el abanico de precandidatos del CD en 2018″ y explicó por qué el pronunciamiento que emitieron la semana anterior los congresistas de ese partido sería arbitrario.

“Muy diferente a la carta de hoy, que pasa por encima de un acuerdo previamente pactado. La memoria no puede ser selectiva”, respondió María Fernanda Cabal.

Cabal / Twitter

Por el momento, no hubo otra respuesta de Holguín. Sin embargo, el senador de ese partido, Ernesto Macías, quien también descartó su precandidatura por apoyar la de Zuluaga, publicó un trino en el que se refería a las declaraciones de Cabal y la increpó con el siguiente mensaje: “Creo que las diferencias al interior del Partido, por lo menos se pueden tolerar. Pero si quien busca la candidatura, maltrata de esa forma a sus compañeros, la cosa se complica; porque de ser ella la escogida, le daría vergüenza recibir su apoyo”, expresó el también expresidente del Senado.

Recordemos que las contestaciones de Holguín y Macías a María Fernanda Cabal se deben a que esta última se despachó contra sus compañeros de bancada y una vez más, en tono desafiante y sin pelos en la lengua, hizo saber lo que pensaba de que apoyen a Zuluaga y no a ella.

“La carta hizo daño, yo no hice mayor referencia a ello. Lo hizo más Paloma (Valencia), pero el oficio, si lo lee uno entre líneas, es ofensivo. Es como decir ustedes no sirven, solo sirve Óscar Iván”, en medio de sus palabras aclaró que tiene una gran amistad con el candidato y que no va a discutir por política con él, y posteriormente agregó que “Empezando porque somos una bancada de 52 a la que el país solo conoce a cinco, si es que los conoce. Puedo decirles con claridad que estamos Paloma Valencia y yo porque vivimos siendo combativas, enfrentando a la maldad. El resto, los 52, son una vergüenza. Uno debería tener por lo menos de los 52 unos 20 combatientes. Cómo hace el partido político Vox, eran poquiticos, ya crecieron en esta elección. Yo quisiera una bancada que de verdad entendiera que tiene que hacer activismo permanente”, expresó Cabal.

SEGUIR LEYENDO: