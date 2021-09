Salida inesperada en MasterChef: Frank sacó a otro actor de la competencia

Diego y Frank

Los concursantes de MasterChef Celebrity, el reality de cocina colombiano más popular, llegaron a Villeta, en Cundinamarca, para seguir poniendo a prueba sus habilidades. El capítulo fue emitido este 26 de septiembre y en este se llevó a cabo un reto de campo por equipos en el que la panela fue el ingrediente principal. Al final, los perdedores debían volver a cocinar de forma individual para así defender su cupo en el programa y los resultados dejaron a todos los televidentes impactados.

Todo empezó con la división de los grupos. Las ‘tres babies’, como se hacen llamar Carla Giraldo, Marbelle y Carla Giraldo, llamaron a Gregorio Pernía para conformar el equipo verde. Por otra parte, Diego Camargo, Frank Martínez, ‘Pity’ Camacho y Liss Pereira se identificaron como los rojos.

Para esta primera etapa por equipos, cada grupo debía preparar un plato fuerte y un postre. Los rojos prepararon costillas de cerdo y los verdes punta de anca. Ambos equipos celebran porque están satisfechos con sus preparaciones, sin embargo, había un sin sabor en la situación.

Liss Pereira admite que no tiene la seguridad de que su equipo fuera a resultar ganador porque las caras de los chefs le dieron a entender que no estaban muy convencidos. Los jurados destacaron algunos elementos positivos en el postre de este equipo, pero también señalaron “algo fatal” entre los ingredientes.

Por el contrario, las ‘tres babies’ estaban muy convencidas de su preparación y, en efecto, al final los chefs destacaron sus platos, especialmente el postre. Así las cosas, los chefs decidieron que el equipo ganador, que se libraría del reto de eliminación, era el verde.

Csrla Marbelle y Viña celebraron efusivamente su triunfo, mientras que Gregorio no se mostró tan feliz. A pesar de no estar en riesgo, el actor estaba pensando en sus compañeros, pues no es un secreto que tiene mejor relación con los otros integrantes.

Con esos resultados, en la segunda parte de esta emisión de MasterChef ‘Pity’ Camacho, Frank Martínez, Diego Camargo y Liss Pereira se enfrentaron en un reto de eliminación. En esta oportunidad debían preparar un plato libre en el que el ingrediente principal era el huevo. Cada uno tenía 60 minutos y la despensa estuvo abierta todo el tiempo.

Mientras ellos cocinaban, desde el balcón Gregorio pensaba cómo ayudar a sus amigos, mientras que las tres ‘babys’ vistieron ropa negra y elegante porque consideraron que “se acercaba un entierro”.

Cada uno de los cocineros apostó por platos especiales, pero Diego fue uno de los más arriesgados. Gregorio Pernía teme que Diego sea el eliminado en esta ocasión por el riesgo que decidió correr. Por otra parte, Frank y ‘Pity’ hacen preparaciones algo similares y consideran que puede haber un duelo interesante entre ellos.

Terminado el tiempo de preparación, el primero en ser llamado a la degustación es precisamente Diego. A pesar de los temores de sus compañeros, los chefs hacen muy buenos comentarios de su plato. Liss presenta una preparación que, aunque los jurados tienen algunas observaciones, destaca por un buen sabor.

Por su parte, Frank lleva un plato sobre el que los chefs le advierten que quizás no sea suficiente para salvarse. Sin embargo, Pity fue quien más cometió errores, y esto lo dejó por fuera de la competencia.

