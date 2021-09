Duván Vergara, de racha en México: golazo y victoria agónica de Monterrey en el Torneo Apertura

Duván Vergara marcó su quinto gol de la temporada con Monterrey en el partido frente a Santos Laguna. Foto: Twitter @Rayados

Luego de su salida del América de Cali, Duván Vergara arribó al Monterrey de México con altas expectativas, y poco a poco se ha encargado de cumplirlas. El extremo colombiano se reportó este domingo 26 de septiembre con un gol clave para la victoria, a domicilio, de los ‘Rayados’ contra Santos Laguna por la décima fecha del Torneo Apertura 2021.

El atacante ‘Cafetero’ no fue titular, pero ingresó al minuto 81, en reemplazo de Sebastián Vegas, y le entregó la victoria 2-1 al conjunto mexicano en el 90+4’. El argentino Maximiliano Meza realizó un centro desde el sector derecho, casi contra el banderín del tiro de esquina; y Vergara, quien se movió a la altura del área chica, aprovechó su posición PARA cabecear contra el piso y vencer al portero Gibrán Lajud por el palo de su mano derecha.

La anotación de Vergara, sumada a la celebración de Alfonso González (47’), le permitieron al equipo dirigido por Javier Aguirre sumar su cuarta victoria consecutiva, de los cuales tres tuvieron lugar en la liga mexicana (sumándole Tigres UANL y Toluca), y una más en la CONCACAF Champions League frente a Cruz Azul.

“Para ese me contrataron, para aportarle al equipo y lo importante es que está en la parte alta de la tabla y seguimos sumando. [...] No me dieron mucho tiempo, pero con una sola jugada que me quedaba se la pedí a Dios y vi que ‘Maxi’ desbordó, centró y siempre al segundo palo cae el balón. Le doy la honra a Dios que lo metí”, manifestó el atacante ‘Cafetero’ tras finalizar el encuentro, en diálogo con Fox Sports.

Además, este expresó que la plantilla del equipo está pensada para pelear títulos esta temporada: “Rayados está para ser campeón, por la nómina que tiene, por lo grande que es. Pero vamos con mucha humildad, paso a paso, y esperemos que las cosas se nos den”.

Con este resultado, los ‘Rayados’ se metieron en puestos de clasificación a los cuartos de final de la liguilla con 20 puntos. Parcialmente son segundos del campeonato, a uno del líder, Club América; sin embargo, deberá esperar que juegue Atlas -donde está el portero Camilo Vargas-, pues, en caso de ganar, asumirá la primera casilla.

La primera anotación se produjo al 47’ luego de un control errado de Rogelio Funes Mori: el balón quedó suelto en la medialuna del área grande, donde fue rematado por González en primera instancia. El arquero Lajud atajó la pelota, sin embargo, dejó un rebote que fue aprovechado por el mediocampista mexicano. El descuento para Santos llegó gracias a la anotación de Brian Lozano desde el punto penal.

VERGARA, FIRME EN MÉXICO:

El nacido en Montería, Córdoba, completó este domingo su quinta anotación en los 12 partidos vistiendo los colores de Monterrey. Cuatro de estas celebraciones tuvieron lugar en la Liga mexicana, en la cual es uno de los goleadores; y otra en la presente Concachampions, donde el próximo 28 de octubre enfrentará al América en la gran final. Recordemos que el ganador de este certamen asegura un cupo como representante en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Una de las preguntas en torno a Vergara es si va a recibir el llamado del técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, para la próxima triple fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 frente a Uruguay, Brasil y Ecuador. El extremo colombiano nunca ha recibido una convocatoria a la ‘Tricolor’, sin embargo, muchos aficionados consideran que esta es la oportunidad, a partir del buen momento que atraviesa en México.

Y es que, a falta de solo diez días para que el combinado ‘Cafetero’ vuelva a entrar en acción, el entrenador caleño debería divulgar el listado de convocados en las próximas horas.

El entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, divulgará en las próximas horas la convocatoria para la triple fecha de Eliminatorias contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Foto: EFE/Nathalia Aguilar

