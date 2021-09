Masterchef Celebrity: Carla Giraldo confesó en la cocina más famosa del mundo su triste historia de niña

Fotografía tomada de Canal RCN en vivo

Un nuevo capítulo se presentó este sábado en el Canal RCN del reality de cocina más famosos del mundo, ‘Masterchef Celebrity’ ha dejado ver a los televidentes en más de 60 capítulos las diferentes historias de las celebridades que allí participan, por lo que en esta ocasión tuvieron que cocinar recordando uno de esos momentos que vivieron en la infancia y que marcó sus vidas en aquel momento, trayéndolo mediante una receta culinaria.

El ingreso fue muy alegre y divertido, pero lo que no sabían los famosos es que debajo de esa ‘Caja Misteriosa’ que les esperaba en el mesón de su estación de cocina, había algo que los llenaría de sentimientos y emociones encontradas. Pero una de las historias que llamó la atención fue la de Carla Giraldo que durante su preparación recordó lo que ocurrió en su infancia, no sin antes, leer una carta del patrocinador de la noche.

“Sabemos que la cocina de casa siempre nos hará falta, como expertos en comida, en este reto queremos que recuerdes los sabores de la casa que te transportan a los mejores momentos de tu infancia”, mencionó Diego Camargo.

Momentos después, Claudia Bahamón comenzó a preguntarle a los concursantes cuáles eran esos momentos que los transportaban a la infancia, turno que llegó para Carla Giraldo y esta mencionó:

“A mí me la pusieron más difícil, no existe un plato en mi cabeza, y lo busco y lo busco y no doy… Yo desde que nací tuve muchas ausencias y siempre sufrí de muchos abandonos”, señalando entre lágrimas que se identificaba mucho con la sopa de guineo que le hacía su padre de vez en cuando.

Fotografía tomada de Canal RCN en vivo

“Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona”, mencionó Carla Giraldo.

Cuando llegó el momento de comenzar sus preparaciones, por lo que los chefs les dieron las instrucciones para ejecutar su mejor plato y llegar a ese recuerdo dulce que les marcó la infancia.

“Ay platos que son realmente básicos, pero hay tanto cariño detrás que eso tiene mucho más el alma y hace compartir a la familia de una manera diferente, que quizás más que un gran plato gastronómico, sea un regalo de amor y cariño para ustedes mismos en este reto”, puntualizó el chef Christopher Carpentier.

“No porque estemos aquí, tuvimos una vida fácil. Yo me lo guerrié, yo no comí, de mí hablaron mientras yo era una niña y nadie me defendía”, mencionó Carla Giraldo mientras hacía su preparación.

En esta oportunidad, los cocineros destacaron una de las principales cualidades que tenía y fue poder conocer más allá de la cocina y sus carreras, la historia que existe detrás de cada uno de sus compañeros.

“Más que con mucho amor, cociné con mucho dolor, con muchas tristezas, con el corazón arrugado, entonces si me da para ganar soy muy feliz y si no, entonces tengo más platos para hacer”, mencionó Carla en su descripción.

La actriz presentó un postre llamado ‘Ausencia’, unas repollitas rellenas de un frosting de queso con un toque de ron, que según ella indicó, lo hizo porque su madre tomaba demasiado, “hace parte de mi infancia y le agradezco lo que soy, mi tenacidad, mis ganas y el poder estar aquí parada, es gracias a ellos”, mencionó Carla quien además se siente feliz de poder replicar cada una de sus preparaciones en su casa para su familia.

Cabe destacar que, de este episodio del programa, las celebridades quedaron empatadas con sus platos por lo que ninguno fue el acreedor de uno de los temidos delantales negros.

Reto Creativo

En esta oportunidad, las celebridades debieron enfrentar un reto creativo presentando un plato de alitas de pollo cada uno con una salsa diferente que fueron sorteando ese ingrediente especial en una ruleta que giraron junto a los jurados. El ganador de este reto haría parte de los siete mejores chefs de la competencia que ya entró en su recta final buscando los 4 finalistas.

Tomada de Canal RCN en vivo

Finalmente, las dos concursantes que ganaron delantal negro en esta oportunidad fueron Viña Machado y Liss Pereira, quienes no tuvieron una buena presentación de sus platos frente a los jurados, en contra de todas las expectativas que daban como perdedor a Diego Camargo.

