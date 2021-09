Los tatuajes que tiene Alejandro Gaviria en sus antebrazos

Alejandro Gaviria Foto: Colprensa - Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, por estos días, adelanta su agenda de campaña como precandidato a la presidencia del país para el año 2022. Los eventos y encuentros han dejado como resultado múltiples conclusiones, sin embargo, han sido algunas fotografías las que han causado curiosidad en quiénes las han visto. El también exministro de salud de la administración del exmandatario Juan Manuel Santos, lleva tatuajes en sus antebrazos, y los curiosos han estado hablando al respecto. En su piel, tiene marcadas frases que definen parte de sus ideas y vivencias.

La periodista Mabel Lara fue una de las que notó los tatuajes en los brazos de Gaviria y, en Twitter, decidió preguntar directamente sobre aquellas modificaciones corporales. Fue el mismo Gaviria el que contestó y resolvió las dudas de la periodista y de los demás ciudadanos respecto a sus tatuajes.

En el brazo izquierdo, según se observa, tiene escrita una frase del poeta y dramaturgo, premio Nobel de Literatura de 1992, Derek Walcott. El fragmento que lleva en su piel corresponde al último verso del poema El amor después del amor (Love after love). La frase tatuada es “Feast on your live” y traduce al español “celebra tu vida”. Se trata de un poema sobre el reencuentro con sí mismo y el amor propio.

Según reveló a RCN Radio en su momento, el tatuaje lo hizo junto a su hija a mediados de 2016, con quien comparte el gusto por la poesía. A Carolina Soto, su esposa, al parecer no le gustó que se tatuaran. El hecho también generó sorpresa en un consejo de ministros.

Gaviria se describe como un académico y, según contó a la revista BOCAS, le gusta leer al menos algunas páginas todos los días. Ha publicado diez libros y sus escritores de cabecera son principalmente Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. El día que murió el poeta autor de la frase tatuada, en 2017, Gaviria publicó en sus redes sociales el mensaje “Murió Derek Walcott. Me quedó la seña: feast on your life”.

La otra frase que tiene Gaviria, tatuada en su brazo derecho, es una cita célebre de un famoso discurso de Steve Jobs, también en inglés, que dice: “Your time is limited” y se traduce “Tu tiempo es limitado”.

Esa es una de las frases de un ya clásico discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación del año 2005 en la Universidad de Stanford. Un año después de que le fuera diagnosticado cáncer de páncreas, la enfermedad que finalmente le causó la muerte en 2011. El discurso del magnate y genio tecnológico ha sido catalogado como una clase de oratoria, pero también una de las pocas apariciones públicas que dejaron ver al ser humano detrás del hombre que revolucionó la industria.

En ese discurso, Jobs trató varios temas, como su vida personal y la perspectiva con el pasado, porque según él, los puntos de conexión en la existencia siempre están conectados hacia atrás, pues solo al echar la vista hacia atrás es posible reconocerlos. Dio consejos sobre seguir lo que se ama a toda costa, pese a los obstáculos que se puedan presentar, y habló de la muerte. En medio de ese discurso, contó públicamente que había sido diagnosticado con un tumor, pero para entonces ya lo había superado.

“Recordar que voy a estar muerto pronto es la herramienta más importante que encontré para tomar grandes decisiones en mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, el orgullo, el miedo al fracaso o al ridículo, desaparecen frente a la muerte. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo para perder. Porque ya estás desnudo. Y no hay razones para no seguir a tu corazón”, dijo entonces a los graduados.

Dijo entonces la frase que ha impactado a una generación y al candidato presidencial Gaviria: “Nuestro tiempo es limitado, no podemos perderlo viviendo las vidas y los pensamientos de otros. Tengan el coraje de seguir su corazón y su intuición. Ellos ya saben lo que ustedes realmente quieren ser”.





SEGUIR LEYENDO: