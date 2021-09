Pipe Bueno y Luisa Fernanda W estrenarán nuevo emprendimiento junto a otros famosos

Foto tomada de Instagram @LuisaFernandaW

La pareja conformada por la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, se ha consolidado como una de las más estables de la farándula colombiana, no solo por la familia que conforman junto a su hijo Máximo, sino también por el inminente éxito que han ganado desde que están juntos.

Ahora, tal y como ambos lo revelaron en sus redes sociales y luego de la gran acogida que su gastrobar Rancho MX tuvo en el país, decidieron seguir emprendiendo y lanzarse desde otro ámbito para seguir lucrándose, pero esta vez desde el mundo digital.

El proyecto en el que colaboran la youtuber y el intérprete contará con la participación de otros creadores de contenido famosos. Se trata de una aplicación móvil llamada ‘Best friend famosos’ (Bff app’) con la que Bueno, W y sus demás colegas podrán enviar saludos, mensajes y otro tipo de interacciones a sus fanáticos.

La noticia no solo la divulgaron mediante sus redes sociales sino que Luisa, que estuvo en el programa Día a Día de Caracol Televisión esta semana, contó algunos de los detalles del nuevo proyecto que emprende junto al padre de su hijo y sus amigos en la internet.

Según contó la también empresaria, Bff App estará disponible para usuarios de Android y IOS, por lo que podrán descargarla en un futuro mediante las ‘Play store’ y ‘App store’. Además, Luisa Fernanda también reveló que su aplicativo ya posee un sitio web donde podrán ver con más profundidad de qué se trata y le permitirá a los fanáticos estar más cerca de sus estrellas preferidas.

En las opciones que tendrá la app hay saludos, serenatas y hasta los ya conocidos likes o me gusta que los famosos que allí aparezcan le dejen a quienes les paguen por dichos contenidos. Luisa no quiso dar más detalles para no arruinar el evento de lanzamiento que, se espera, sea igual o aún más exitoso que el de Rancho MX.

¿LUISA Y PIPE NO VAN MÁS?

La noticia de la aplicación se conoce luego de que se estuvo rumoreando en días recientes sobre la presunta separación de la pareja, pues los curiosos se basaron en que desde hace rato no subían contenido juntos a sus redes y, sobre todo, en una imagen que colgó la influenciadora sobre las dificultades de la vida en pareja.

Sin embargo, ambos se dieron la oportunidad de desmentir todas las versiones alrededor de la supuesta ruptura, pues advierten que son falsas y sin fundamento alguno. Así lo comentaron a través de su cuenta de Instagram, en la cual llevaron a cabo la popular dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus millones de seguidores.

“Lo que yo publique jamás va a definir mi vida. Sí hay cosas que son a fin, por supuesto, pero en general no ¡Aquí estamos juntos! (...) Esto es para que les quede claro que todo lo que digan esas páginas de chismes y demás es falso. Los estados e imágenes que subo, los pongo para que se puedan identificar otras personas, no necesariamente hablan de mí o de nosotros”, explicó Luisa Fernanda W, mientras Pipe Bueno intervino para reiterar que siguen muy enamorados.

De igual forma, la antioqueña de 28 años mencionó que están en su mejor momento, trabajan juntos en sus proyectos y fortalecen a diario su relación, pues en otra de las dudas que despejaron con su dinámica, ella resaltó que es el trabajar más duro y valorar a la familia, lo que más le ha aprendido a su novio; mientras este respondió que el mayor aprendizaje obtenido de su pareja ha sido el de ser paciente y despegado de lo material.

