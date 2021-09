Las peticiones de Anato en el marco del 25 Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo

Isaac Herrera, director de producto de Easyfly; Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato; y Carlos Maya, alcalde de Pereira, en el lanzamiento del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. Cortesía.

Este jueves 23 de septiembre, se dio inicio a la versión XXV Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, considerado como el evento académico más importante de la industria en el país y que se llevará a cabo hasta el próximo viernes 24 de septiembre.

Al encuentro asistirán 400 empresarios, quienes se darán cita para conocer sobre las nuevas dinámicas y tendencias del sector. La inauguración se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Expofuturo de Pereira donde estuvieron presentes Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), quien aprovechó el espacio para requerir seis ayudas adicionales al Gobierno Nacional “que les permitiera a las Agencias de Viajes y el sector del turismo en general sobrellevar la situación”.

“Hemos sido privilegiados en algunos aspectos si nos comparamos con otros países de la zona. Colombia abrió sus fronteras más rápido que otros destinos, y en septiembre de 2020 comenzaron los primeros vuelos aéreos nacionales. Queda un año de Gobierno, y queremos agradecer los alivios recibidos, pero también aprovechar para solicitar apoyo extra teniendo en cuenta las necesidades que tiene aún el sector y que serán cruciales para acelerar su recuperación”, explicó la dirigente gremial.

Consecución de cuentas en moneda extranjera

La asociación solicita una solución para la consecución de cuentas en moneda extranjera, pues las agencias mayoristas principalmente, que dependen del producto emisivo, han visto una disminución en la productividad.

“Esperamos que, como meta de Gobierno, en lo que resta del año, podamos analizar y hacerle entender a las entidades financieras que ofrecen el servicio, la importancia que esto conlleva para la dinámica de los viajes”, detalló la agremiación.

Quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte

Anato manifestó su preocupación frente a las quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte, “pues se teme que terminen en sanciones injustas a las agencias de viajes, por casos como los sucedidos con la aerolínea Interjet u otros proveedores de la industria”.

En ese sentido manifestó que es “indispensable delimitar la responsabilidad de las empresas, o establecer medidas que permitan el cumplimiento ante las autoridades como la SIC para el llamamiento en garantía, y de esa forma, exigir al tercero la indemnización del perjuicio”.

Risaralda como sede del evento

De acuerdo con el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, este tipo de eventos contribuye a la reactivación del sector turismo luego de la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus (covid-19).

“Desde la Gobernación estamos comprometidos con este evento uno de los impulsores de la economía como el sector turístico que se constituye en un bastión de reactivación económica y en especial de generación del empleo en especial el juvenil”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, la secretaria de desarrollo económico y competitividad, Ana María Valencia Gómez, expresó que Risaralda sigue generando admiración a nivel mundial por su gran riqueza en naturaleza, biodiversidad, cultura y destinos turísticos. A lo que atribuyó también el protagonismo que tuvo el departamento en la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, 2021 y lo tendrá la mejor oferta turística para quienes asistan al congreso en el mes de septiembre.

“Risaralda se reactiva como un destino lleno de vida la muestra turística estará enfocada en cuatro aspectos principales, como son turismo de naturaleza, bienestar, negocios y recreacional”, expresó Valencia Gómez.

Durante el congreso se desarrollará una agenda académica de talla internacional con el objetivo de fortalecer las competencias de toda la cadena de valor del turismo en temas como nuevas tecnologías liderazgo, servicio al cliente, innovación, etc.

SEGUIR LEYENDO: