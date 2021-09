“La bisexualidad no es ser 50% gay”: Angélica Lozano

Este jueves 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Bisexualidad 2021 y la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, que hace parte de la comunidad LGBTI, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje referente al tema y contarle a la opinión pública su experiencia siendo bisexual.

Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con quien cumplirá dos años de matrimonio en diciembre próximo, y quien es reconocida en Colombia por ser de las principales defensoras de los homosexuales y demás miembros de ese colectivo, recordó algunos de los calificativos con los que los catalogan: “Es que tienes una confusión”, “es que es moda”, “es que eres gay, pero no lo aceptas”, escribió la congresista. Y agregó:

La imagen que compartió la legisladora tiene un texto, adornado con los colores distintivos de esa comunidad, que dice: “Ser bisexual no es ser 50% gay y 50% hetero. Es ser 100% bisexual”.

Este es el post:

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar y, desde miembros de esa minoría, así como algunos detractores, dejaron sus comentarios al mensaje de tolerancia y respeto que dejó la senadora Lozano. Algunos fueron: “Tremenda política, basada sólo en ser gay o lgtbi y Corrupta, bien corrupta”; “Gracias por tu mensaje, Angélica”; “Es como ser 50% centro y 50% derecha, es ser 100% derecha”; Para los gustos los Colores y Sabores, y que cada cual viva los suyos con respeto y responsabilidad. ❤️❤️❤️”, entre otros.

Cabe recordar que no es la primera vez que Angélica Lozano se refiere públicamente a su orientación sexual; en 2016, 3 años antes de casarse con la mandataria bogotana, la parlamentaria publicó un trino en el que se refirió al tema de adopción por parte de parejas del mismo sexo y dijo:

“Soy bisexual. Si me caso con Claudia López no puedo adoptar, si me caso con Juan, sí ¿Ser buena madre depende de otros y no de mí? No es de respeto y libertad, el #ReferendoDiscriminatorio solo permite a pareja de Hombre y mujer adoptar”, expresó.