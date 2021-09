Claudia López anunció que la ALO sí se va a hacer pero hasta la calle 80

La alcaldesa mayor, Claudia López, explicó porque no se construirá la ALO Norte, ratificó el desarrollo de la ALO Sur y ALO Centro, además presentó el proyecto anillo logístico de occidente.

La decisión salvaguarda el patrimonio ambiental y la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, por eso es respaldada por la Corporación Autónoma Regional - CAR, además garantiza la movilidad del transporte de carga que entra y sale de la capital.

“La decisión de vida, de sentido común, de sentido lógico, que tenemos que tomar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá es reconocer que estamos en la era de la emergencia climática y que por lo tanto debemos hacerle caso a la naturaleza, si queremos tener planeta no podemos seguir depredando suelo rural y ambiental”, aseguró la alcaldesa.

En el Plan de Ordenamiento Territorial – POT ‘Bogotá Reverdece 2022-2035′, la protección de los recursos naturales es innegociable y la Estructura Ecológica Principal se convierte en la de mayor jerarquía, por eso desarrolla una visión de transporte público y multimodal que prevé la realización de cinco líneas de metro, siete cables, catorce corredores verdes adicionales y dos regiotram.

En lo que tiene que ver con el transporte de carga el POT define la realización de una línea que atravesará de forma paralela la ciudad, razón por la cual se construirá la ALO Sur, que iniciará desde el peaje de Chusacá, atravesará el municipio de Soacha y las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón.

“Ese tramo desde Chusacá hasta la calle 13, está ya financiado, fue un acuerdo que hicimos con el gobierno nacional de que nos diera el 35 % del recaudo del peaje de Chusacá para construir la ALO Sur hasta la calle 13 en Bogotá”, explicó la mandataria capitalina.

El siguiente tramo, ALO Centro, va de la calle 13 en Fontibón a la calle 80 en la localidad de Engativá, este sector resulta de gran importancia para el transporte de carga porque allí se encuentran ubicados el Aeropuerto El Dorado, la Zona Franca, centros logísticos e industrias de la ciudad.

“La ALO Sur va por el borde del río y no generará mayor impacto ambiental, de la calle 13 a la calle 80 solamente se generará un impacto ambiental en el borde del humedal de Capellanía; en el POT estamos diciendo que la hacemos elevada para no afectar el humedal y esa área que se afecta la vamos a compensar en el otro borde, quedará 20 % más grande hacia el oriente”, señaló López.

En lo referente a la ALO Norte la mandataria indicó que esta no se construirá por el grave daño que generaría a cinco puntos de la estructura ecológica de la ciudad, “tendríamos que pasar por encima del humedal de Tibabuyes, tendríamos que pasar por encima del humedal de La Conejera, tendríamos que pasar por encima del Bosque Las Mercedes, afectaríamos la Reserva Thomas van der Hammen y la zona rural de Suba, además la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá”, puntualizó.

La decisión de no realizar la ALO Norte también se tomó teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional – CAR manifestó que no era viable un desarrollo de infraestructura en este sector de la ciudad, “la CAR no autorizó la ALO Norte porque el impacto ambiental es excesivo, y sobre todo porque hay otras alternativas”, indicó la alcaldesa.

Precisamente, la alternativa que desarrolla el POT y que confirmó la alcaldesa es la de la construcción del anillo logístico de occidente que lo integrarán la calle 13 y la calle 63 que se extenderán hasta el sector de Devisab, en la 80 se quitará la glorieta y se construirá un puente que permita mejorar la movilidad.

“El anillo logístico de occidente permitirá que la carga que viene por el sur entre por la ALO Sur y salga por la calle 13 hacia Devisab, por la calle 63 hacia Devisab o por la calle 80 hacia Devisab”, explicó la alcaldesa, quien a la vez comentó que los vehículos de carga que vienen por el Norte podrán llegar a un puerto seco que se ubicará en zona aledaña a los municipios vecinos de Chía y Tocancipá donde podrán consolidar y redistribuir las mercancías, sin embargo, si es necesario que el vehículo entre a la ciudad podrá hacerlo desde la Autopista Norte, atravesando la Transversal del Río hasta el sector de Devisab.

SEGUIR LEYENDO: