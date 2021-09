Preocupación en Inglaterra: Yerson Mosquera salió en camilla en su debut con el Wolverhampton

Yerson Mosquera sufrió este miércoles 22 de septiembre su segunda lesión con el Wolverhampton. Foto: Twitter @YMosquera15

La aventura de Yerson Mosquera en el fútbol de Inglaterra no ha empezado de la mejor manera. A raíz de los problemas físicos, el defensor colombiano ha debido postergar su continuidad con el Wolverhampton, que lo fichó para esta temporada, proveniente de Atlético Nacional, a cambio de 5,2 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Precisamente, el debut de Mosquera en un partido oficial con los ‘Wolves’ se vio truncado por una nueva lesión. En el minuto 7 del compromiso contra Tottenham por la tercera ronda de la Copa de la Liga, este miércoles 22 de septiembre, el antioqueño se sentó en el césped, argumentando una molestia en su pierna izquierda, y se retiró en camillas del terreno de juego, dejando escapar algunas lágrimas.

Lesión de Yerson Mosquera en el partido contra Tottenham por la tercera ronda de la Copa de la Liga. Foto: Twitter @MauricioAndrsL6

Hasta el momento no hay un parte médico del conjunto inglés sobre el estado de salud del colombiano; el técnico portugués, Bruno Lage, reveló este jueves que todavía no existe un diagnóstico claro sobre su condición: “No tengo ninguna [actualización]. Quizás sea un problema muscular. Pasó en pretemporada y trabajó muy bien para recuperarse...”. Algunas versiones manifestaron, de manera extraoficial, que se podría tratar de una “contractura del tendón de la corva izquierdo”.

Otro colombiano que dijo ‘presente’ en el partido fue Dávinson Sánchez, quien volvió a ser titular en los ‘Spurs’, dirigidos por Nuno Espirito Santo. El defensor de la Selección Colombia, que estuvo en la última triple fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, jugó todo el compromiso. Luego una igualdad 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, el clasificado a la próxima instancia del certamen se debió definir desde los cobros del punto penal. Allí, el Tottenham sacó ventaja, pues terminó imponiéndose 3-2, cuando Conor Coady falló el cobro decisivo.

El zaguero ‘Cafetero’ de 20 años ha generado una gran expectativa en los aficionados y directivos del conjunto inglés; incluso, antes de empezar a padecer por las dolencias físicas, ya dejaba entrever que iba a ser una de las piezas utilizadas dentro de la formación del equipo. El pasado 24 de julio tuvo lugar el debut de Mosquera enfrentando al Real Betis en un partido de pretemporada: el jugador ‘Cafetero’ comenzó en el banco de suplentes, pero luego ingresaría al terreno de juego en el minuto 60.

Apenas dos días después, jugó su primer partido completo con los ‘Wolves’, que se midió ante Las Palmas, en otro amistoso, disputado en Marbella, España. Además, fue catalogado como uno de los hombres más destacados por la prensa internacional. Pese a que al final sería derrota 3-2, este se mostró organizado durante el encuentro, concretó algunos cierres oportunos y, encima, realizó una asistencia de gran factura.

A la altura del minuto 82′, recibió un balón del portero en campo propio y efectuó un pase de más de 30 metros para que su compañero, el inglés Morgan Gibbs-White, pusiera el segundo tanto del equipo.

Los problemas para el defensor nacido en Apartadó, Antioquia, llegarían en su tercer compromiso de pretemporada, frente al Conventry City, ya que se debió retirar del terreno de juego a los 33 minutos de la primera mitad por un problema en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Según había informado en su momento el Wolverhampton, al afección daría para un tiempo de recuperación de al menos tres semanas.

Dichos problemas obligaron a que se perdiera los cinco primeros compromisos en la Premier League, donde los ‘Wolves’ aparecen en la casilla 16 con tres puntos: son cuatro derrotas y apenas un triunfo -contra Watford por la cuarta jornada- los resultados que acumula.

