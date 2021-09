Los números de Duván Zapata en el inicio de la temporada que ilusionan al Atalanta

En los cuatro partidos que ha disputado esta temporada, Duván Zapata ha sido protagonista. Foto: cortesía Atalanta

Pese a la incertidumbre que generó la lesión de Duván Zapata a mediados de agosto, su inicio de temporada con el Atalanta ha estado enmarcada por las buenas actuaciones. De hecho, en los partidos en los que ha participado el ‘Toro’ hasta el momento, siempre entregó algún tipo de aporte para que el conjunto de Bérgamo pudiera concretar los goles.

Son cuatro los encuentros disputados por Zapata en el inicio de la campaña 2021-22, y en cada uno de ellos fue protagonista en el resultado final. El primero fue ante la Fiorentina, compromiso válido por la tercera fecha de la Serie A de Italia, donde el colombiano, más allá de la derrota 2-1, se reportó con el único tanto de su equipo al minuto 65.

Posteriormente, los dirigidos por Gian Piero Gasperini se enfrentaron a Villarreal en su debut en el grupo F de la UEFA Champions League. El compromiso terminó en un empate 2-2, pero Duván no pasó desapercibido y entregó una asistencia para su compañero Remo Freuler en el 1-0 parcial; sobre el minuto 83, Robin Gosens selló la igualdad para el equipo italiano.

La tercera salida fue para visitar a Salernitana por la cuarta fecha del campeonato, donde el ‘Toro’ colombiano concretaría su segunda anotación de la temporada y la cual, en esta oportunidad, también serviría para entregarle los tres puntos a su escuadra: 1-0 terminó el encuentro.

La actuación más reciente de Zapata tuvo lugar este martes 21 de septiembre en la victoria 2-1 sobre el Sassuolo, en el marco de la quinta fecha. La superioridad en ataque del Atalanta quedó en evidencia con el segundo tanto, que llegó en el minuto 37 producto de una linda jugada con toques de primera intención. El último pase, para que Davide Zappacosta definiera al palo derecho del guardameta Andrea Consigli, lo brindó Duván Zapata, quien hizo gala de sus buenas condiciones como pívot.

De esta forma, el nacido en Padilla, Cauca, cerró sus primeros cuatro partidos con el Atalanta en esta temporada con dos goles, confirmado su poderío goleador, pero también sumando dos asistencias, que dan cuenta de sus capacidades para asociarse con sus compañeros de equipo. Además, según los datos del periodista colombiano, Álvaro Hincapié, ya son 100 participaciones de goles oficiales de Duván con la camiseta del Atalanta, en 134 partidos disputados: son 68 goles y 34 asistencias.

Esto teniendo en cuenta que el artillero ‘Cafetero’ es el segundo máximo goleador histórico del Atalanta, siendo superado únicamente por el italiano Cristiano Doni (112 goles).

Atalanta se encuentra en la cuarta posición de la Serie A con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En cabeza del torneo está Inter de Milán, que acumula 13 unidades. Y justamente, la próxima jornada será vital en la lucha por el título, pues el conjunto de Bérgamo enfrentará a los ‘Nerazzurri’ el sábado 25 de septiembre.

LA SITUACIÓN DE MURIEL:

Hace casi dos semanas, Atalanta informó que le practicó exámenes médicos al otro goleador colombiano, arrojando problemas físicos que no se resolverían en el corto plazo. “Las pruebas instrumentales, a las que fue sometida Luis Fernando Muriel esta mañana, confirmaron una lesión muscular de no poca importancia. Los tiempos de recuperación no serán cortos”, se leyó en el comunicado divulgado entonces.

Luis Fernando Muriel celebró un gol en el partido contra Torino, por la primera fecha de la Serie A de Italia 2021/22. Foto: REUTERS/Massimo Pinca

Frente a la evolución de Muriel, el técnico Gasperini precisó, hace una par de días, que “está mejorando, pero solo la semana que viene tendremos las ideas más claras de si podrá jugar antes del descanso o no”. De esta forma, las intenciones del equipo serían poderlo recuperar de cara al partido contra el Inter, aunque ello no está garantizado; posterior a este duelo, el Atalanta enfrentará a Young Boys en la segunda fecha de la Champions League.

