Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque: “No ha sido sencillo para él”

Carolina Cruz habló de su relación con Lincoln Palomeque: “No ha sido sencillo para él”

La presentadora vallecaucana, en medio de un evento, le concedió una entrevista al programa de farándula ‘Lo sé todo’, donde por primera vez habló que cómo ha estado su relación sentimental con el actor cucuteño Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, ya que muchos especulan de una presunta separación, tras varios meses de no compartir momentos juntos en redes sociales.

Incialmente, en diálogo con el medio, Carolina habló de la salud de su hijo menor, Salvador, quien nació con tortícolis por lo que tuvo que ser sometido a una serie de terapias para mejor su condición, de la cual, según la ella indicó que se encuentra en excelente estado.

“Salvador está súper bien gracias a Dios, súper sano, está perfecto. Tuvimos una circunstancia con Salva hace 3 meses, que pudimos solucionar a tiempo”, comentó la empresaria.

Además, manifestó que ha tenido que mantener a sus seguidores al tanto del avance de su pequeño hijo, pues varios de ellos están interesados y le piden que les cuente de cómo ha sido su proceso en las terapias.

“Él está en sus terapias de la tortícolis, Salvador se ha ganado el corazón de muchas personas, y la gente mejor dicho si no subo una historia del día a día de Salvador me insultan literal. La gente quiere entrar a las redes sociales solamente a ver el día a día de Salvador y eso me llena de mucha alegría, porque recibo esa energía bonita, recibimos todo el cariño, todas las oraciones y bendiciones. Todo lo que nos den desde que sea positivo siempre lo vamos a recibir con todo el amor del mundo, pero gracias a Dios este chiquito está muy bien”, sostuvo la madre del pequeño.

Por otro lado, al abordar su vida sentimental, con respecto al actor Lincoln, la presentadora confirmó que para el padre de sus hijos este tiempo no ha sido fácil, pues él pudo estar presente en el embarazo y nacimiento de su primer hijo Matías, a diferencia de Salvador, ya que ha tenido unos horarios de trabajo muy extensos que no le permiten estar presente.

“Bueno, ha sido un tiempo difícil, muy difícil para él, porque él ha estado grabando todo el tiempo, o sea pasamos 12 días,15 días, 9 días en los que no nos vemos, entonces pues no ha sido muy sencillo para él, porque digamos que todo el embarazo de Mati hasta el nacimiento se lo pudo gozar y con salva ha sido más difícil, porque gracias a Dios está trabajando. Se le juntaron dos producciones, hubiéramos querido en familia compartir muchas cosas, pero hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar las bendiciones y más si son laborales. Entonces, pues afortunadamente están las comunicaciones por teléfono donde se puede llamar, verse por la videollamada, entonces, eso ha facilitado un poco las cosas”, explicó Carolina en entrevista con el medio.

Con respecto al manejo que le ha dado a la información sobre su vida personal en redes sociales, explicó que hace algún tiempo tomó un poco que distancia, pues algunos comentarios negativos y malitencionados no le resultan agradables, por lo que prefirió estar al margen, sin embargo, en los últimos meses su hijo afloró los comentarios positivos, por lo que decidió contarles a todos de su hijo y el proceso en el que diariamente trabajan.

Por el momento, en una reciente publicación, confirmó que Salvador superó la tortícolis: “Salvador está súper bien, evolucionando de la mejor manera. Ha sido un proceso muy lento, pero de mucha gratitud, de mucho aprendizaje. Ya no tenemos tortícolis, entonces seguimos en ese proceso maravilloso”, publicó en la red social la presentadora.

Además, manifestó admirar y valorar que sus seguidores sean muy buenos observadores, pues varios se percataron que el pequeño ya está en la etapa de sentarse por sí solo, lo que quiere decir que Salvador ya posee fuerza tanto en su espalda como cuello.

“Ustedes son muy buenos observadores porque Salvador ya se está sentando. Ha sido un proceso lento pero seguro, que creo que en definitiva es lo más importante”, resaltó la madre del pequeño.

