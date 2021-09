Ministro del Interior publica polémico trino contra candidato presidencial

El ministro del Interior, Daniel Palacios, volvió a mostrar las diferencias que tiene con el senador Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

Este 19 de septiembre, el ministro del Interior, Daniel Palacios, atacó a Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. En el trino acusó al senador de querer encarcelar al presidente Iván Duque y le recordó su paso por el M-19, pero sin mencionarlo.

El candidato indultado, justificador de la toma al Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro anuncia buscar enjuiciar al Presidente de la República si gana la Presidencia. Peligro para la democracia.

La acusación del jefe de la cartera nació luego de una entrevista que dio Gustavo Petro – uno de los candidatos más fuertes y con más opción de llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones- a un medio español.

En la publicación, Petro respondió a la pregunta de que si “¿Apoyaría enjuiciar a Duque?” a lo que el senador dijo: “indudablemente”, pero aclarando que sería por el asesinato de jóvenes en Colombia.

Además, aclaró que no lo promovería si llega a la Presidencia, pues no “tendría el poder judicial” en sus manos y no lo quiere tener. Aclaró que la justicia debe “adquirir más independencia para que los grandes crímenes sean juzgados, porque el común denominador en Colombia es la impunidad”

(…) Pero yo no miro la justicia en términos del castigo, de cadenas perpetuas. Yo creo que Colombia se acerca a un momento histórico de perdón social que le debe permitir pasar a otra época, pero ese perdón no puede significar impunidad.

Petro aclaró además que el “perdón tiene que construirse sobre la base del resarcimiento de las víctimas y la verdad entendida como la ubicación de las responsabilidades en esta serie de crímenes contra la humanidad, responsabilidades que no son solamente de quiénes han disparado, sino de quienes propiciaron y financiaron eso, de quienes usaron el Estado para proteger ese tipo de actividad. Ellos son los verdaderos conductores del genocidio y son quienes han dirigido económica y políticamente el país”.

Gustavo Petro dice que si no gana las presidenciales del 2022 cierra su proyecto político

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que se ha posicionado como uno de los candidatos favoritos en el país para las elecciones presidenciales 2022, y quien ha sido muy polémico en los últimos meses tras dejar ver, grosso modo, muchas de sus debatidas posturas, habló de varios de sus ideales en un entrevista con el periódico El País. Entre las declaraciones más llamativas, contó qué pasaría si no llegara a ganar las elecciones presidenciales del 2021.

“Si no logra ganar, entonces se cierra mi proyecto político, no me puedo volver un eterno candidato”, puntualizó el senador que ha insistido en múltiples ocasiones que Colombia necesita un cambio y él es la mejor opción, pues considera que “Mi programa de gobierno es la Constitución y mis reformas no serían catalogadas de izquierda en Europa. Las necesidades de la sociedad colombiana no son las de construir el socialismo, sino construir democracia y paz, punto”.

Pese a que Petro se popularizó como uno de los candidatos de izquierda más fuerte del país y durante mucho tiempo se autodenominó de esta forma, actualmente insiste en que ya no se puede clasificar así, además, esto quedó aún más claro con las alianzas que ha dejado ver con lideres de derecha y que han creado grandes controversias en el país.

“Es que yo ya no divido la política entre izquierdas y derechas, como se hacía en el siglo XX. En ese momento yo fui un joven de izquierda (…) La política en el siglo XXI está atravesada por otra inquietud diferente (…) Hay dos grandes campos que son la política de la vida y la de la muerte”, afirmó Petro, quien dijo que él se definía “como un demócrata radical y por tanto es parte de la política de la vida”.

