El 37,9 % de los colombianos ya completaron sus esquemas de vacunación contra el covid-19

Colombia sigue avanzando en la vacunación contra el covid-19, gracias a las dosis adquiridas en acuerdos bilaterales con farmacéuticas y a las donaciones hechas por Estados Unidos. / Colprensa

A poco más de siete meses de su inicio, el Plan Nacional de Vacunación presentaba, hasta finales de esta semana, un avance del 59 % de la población colombiana con primera dosis, y de un 37,9 % con esquemas completos, según el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, quien presentó las cifras completas de la principal estrategia para combatir el covid-19.

Durante su intervención en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del pasado 17 de septiembre, el funcionario señaló que las cifras están teniendo en cuenta al grupo de personas entre 12 y 14 años que comenzaron a recibir sus vacunas contra el virus apenas a finales del mes pasado.

Igualmente, Bermont explicó que, al observar el margen del 70 % de la población, que era la meta para lograr la inmunidad de rebaño antes de que se presentaran nuevas variantes de la enfermedad como la Delta, se puede comprobar que el avance es del 69,1 % con primera y el 44,5 % con esquemas completos.

“Nos han llegado 44.109.284, de las cuales 2.100.000 corresponden al sector privado y agradecemos el préstamo de 300.000 dosis, que ya fueron devueltas”, agregó el director de Promoción y Prevención, recordando que al momento de la entrega del informe se habían aplicado 38.002.826 dosis, de las cuales 15.968.154 corresponden a esquemas completos. A este 18 de marzo, la cifra ya va en 16.033.988 de estos últimos.

Ahora bien, al observar las cifras por grupos etarios se observan panoramas alentadores para las poblaciones de mayor riesgo: el 84,7 % de los mayores de 80 años ya completaron esquemas, al igual que el 81,1 % de los que están entre 70 y 79 años. Para el caso de quienes tienen entre 60 y 69 se habla de un índice del 72,5 %, mientras que los de 50 a 59 años han asistido a finalizar su proceso de inmunización en un 59,2 %.

Les siguen 46,6 % de los habitantes de entre 40 y 49 años con esquemas completos, así como 26 % de las personas que tienen de 30 a 39 años. Entre el rango de 20 a 29 años se habla de un avance del 14,9 %, mientras que los de 12 a 19 demuestran una cifra del 6,4 %.

Con todo, Bermont aseguró que “reiteramos la felicitación a EPS y entidades territoriales; hemos encontrado 826.731 personas mayores de 50 años para vacunarlas”. Igualmente, destacó que se debe mantener la búsqueda activa para llegar a este grupo poblacional, del cual aún hacen falta alrededor de 2,3 millones de personas por recibir su vacuna.

Por otra parte, mencionó que el rezago de registro de vacunas aplicadas en el PAIWEB, el indicador se ubica en el 29,4 %, agregando que Cundinamarca, La Guajira, Buenaventura, Cartagena, Chocó, Sucre, Caldas y Antioquia son las regiones más atrasadas. “Un llamado de atención para mejorar el proceso de cargue en estos territorios”, manifestó el director de Promoción y Prevención.

En relación con la pérdida global de vacunas, aseguró que el indicador es de 0,00055 %.

“Quiero dejar claro que el término pérdida no es que se las roben o dolo, si no que hay diferentes circunstancias que hacen que al manejar 40 millones de elementos existan riesgos naturales de tener un accidente, una excursión de frío o algunas situaciones que no permitan que esa vacuna pueda ser aplicada”, explicó en detalle Bermont.

Por último, recordó que para el mes de septiembre se espera la llegada de 13,5 millones de dosis de todos los laboratorios. “Entre lo que estamos distribuyendo y semana 3 y 4, vamos a tener disponibilidad de más de 10 millones de dosis”, destacó Bermont, agregando que esto permitirá aumentar los ritmos de vacunación durante este mes.

En cuanto a la distribución de vacunas que llegaron durante la tercera semana de septiembre, indicó que de AstraZeneca se distribuirán 957.600; de Sinovac, 1.200.400 y 393.300 de Pfizer. Todas están destinadas para primeras y segundas dosis, pero en el caso de Pfizer, hizo énfasis en que se deben priorizar para gestantes, de 12 a 17 años y personas con comorbilidades.

SEGUIR LEYENDO: