En los últimos tres años, las muertes violentas han aumentado durante Amor y Amistad: Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses advirtió que, en los últimos años, se han incrementado las muertes violentan durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. Según cifras de la entidad, conocidas por RCN Radio, el año pasado se reportaron 115 homicidios durante la fecha, lo que equivalió a seis más respecto a los 109 casos registrados durante 2019.

Según detalló el informe de Medicina Legal, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, quienes en el 70% de los casos fueron agredidas por sus compañeros sentimentales permanentes o por alguna expareja.

Las cifras pusieron en alerta al Instituto pues, de acuerdo con sus reportes, durante la celebración del Día del Amor y la Amistad entre los años 2018 y 2020, en total se registraron 309 muertes violentas.

Ante los datos, para el caso de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, en apoyo con la Policía Metropolitana de la ciudad, los gestores de convivencia y las redes CUIDAdanas, pusieron en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar que durante esta fecha, las actividades nocturnas se lleven a cabo de forma sana y tranquila en todos los establecimientos comerciales de la ciudad.

Con ello, según indicó el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, se busca disminuir los casos de violencia contra la mujer durante la fecha.

“Históricamente el fin de semana de Amor y Amistad es un fin de semana en donde se presentan desafortunadamente riñas, peleas, problemas de convivencia, que infortunadamente alteran el orden público; el mensaje que queremos transmitir en el día de hoy es invitar a la ciudadanía a que sea un día de celebración con lo seres queridos”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, en total serán 4.300 miembros de la institución, quienes se encargarán de realizar actividades de prevención y control por toda la ciudad.

Por su parte, la jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, la coronel Alba Lancheros, en diálogo con RCN Radio, informó que, para este 18 de septiembre, más de 300 policías de la ciudad harán una toma masiva de los lugares de entretenimiento nocturno en la capital, con el fin de prevenir los casos de violencia de género y feminicidios durante la celebración de Amor y Amistad.

Según precisó Lancheros al mismo medio, la idea con el operativo es incentivar a un consumo responsable de las bebidas alcohólicas, de tal manera que se evite cualquier tipo de riña o conflicto en medio de la celebración.

“La idea es que todos puedan celebrar y que no se generen hechos de violencia y riñas. El tema de intolerancia es fundamental, si vamos a salir con personas que no conocemos pues no consumamos licor porque no sabemos qué va a pasar al final de la rumba. Debemos ser muy sensatos con<b> </b>el uso moderado del alcohol y disfrutar en paz este día de amor y amistad”, indicó a la emisora bogotana, la jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá.