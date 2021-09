Fiscal aprovechó la audiencia contra Policía por asesinato de Santiago Murillo para criticar a Claudia López

Este 16 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en contra del mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, quien es acusado de asesinar al joven, Santiago Murillo, durante las manifestaciones del paro nacional a principio de años.

Cuando el juez adelantaba la diligencia el fiscal, Álvaro Hormiga, tuvo un momento para hacer alusión a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que en las últimas semanas las decisiones judiciales dejan libres a la mayoría de los criminales capturados por la policía.

“Es una declaración irresponsable de la señora alcaldesa de Bogotá, una persona que maneja la ciudad más importante de Colombia no puede hacer una declaración tan apresurada. Esa señora yo no creo que asista a todas las audiencias para que sepa que pasó al interior de un proceso y por qué se toma una decisión determinada”.

Asimismo, el fiscal sostuvo que las palabras de la alcaldesa no son correctas, pues las decisiones judiciales se toman con respecto a lo que ocurra en el proceso.

Como es posible que asuma que los jueces hacemos parte de criminalidad del país, por ejemplo, en esta audiencia del oficial acusado por homicidio, vemos enfrentados dos derechos, porque el juez tiene que hacer una prueba de proporcionalidad con las víctimas y la defensa. Por un lado, cumplo con la norma que me dice que tengo que hacer una audiencia en un plazo determinado y por otro debo atender la petición de un defensor que me dice que con ese plazo no tiene tiempo.

En varias entrevistas, la mandataria aseguró que para mejorar la seguridad había que exigir a los jueces para legalizar las capturas de los delincuentes y no concederles libertad. “Nadie entiende que la Policía arriesgue su vida y que los jueces dejen a ocho de cada 10 libres”, afirmó la alcaldesa en diálogo con Blu Radio.

“Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia, no vamos a salir adelante como nación. La Policía arriesga su vida, este año han asesinado a tres policías cumpliendo su labor, capturando a los criminales, y los jueces dejan libre a ocho de cada 10 criminales que se capturan. De manera que yo sí le quiero hacer un llamado, yo solamente soy alcaldesa, los alcaldes no podemos dar ninguna instrucción a los jueces. Pero si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, afirmó la alcaldesa en Noticias Caracol.

A raíz de esas afirmaciones, los jueces penales de Bogotá aseguraron que no son ciertas las acusaciones contra su labor. Juan Carlos Arias López, presidente Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió un comunicado en el que afirma que la mandataria desconoce los principios constitucionales.

“Las afirmaciones de la Alcaldesa desconocen las bases constitucionales que exigen al Juez garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos de tal forma que, si el funcionario judicial reconoce y exige el respeto de los derechos fundamentales, de ninguna manera, puede tildársele de estar de parte de la “impunidad” y mucho menos de la policía o la institucionalidad. La razón de ser de los jueces en asuntos penales, es garantizar el debido proceso, así como los derechos de quienes de una u otra forma deben acudir a esos asuntos”, manifestó Arias López.

Afirmó que los jueces del país son fieles a los principios y mandatos constitucionales y basan su labor, entre otros, en los artículos 6, 29, 228 y 230 Constitucionales. Así mismo, con base en el artículo 113 constitucional, le solicitaron a la alcaldesa mantener la relación armónica entre los diversos poderes.

SEGUIR LEYENDO