En Argentina le cayeron duras críticas a Frank Fabra: “Juega Play hasta las 4 a.m y se come 4 o 5 alfajores”

Frank Fabra es uno de los colombianos que podría cambiar de equipo al final del presente año. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Frank Fabra llegó a Boca Juniors, proveniente de Independiente Medellín, en enero del 2016. Desde entonces, más allá del cambio de directores técnicos o el pasar de los años, ha sabido contar con minutos y protagonismo. Sin embargo, en los últimos tiempos su futuro parece más fuera que dentro del conjunto ‘Xeneize’.

El defensor colombiano recibió nuevas críticas por cuenta del reconocido periodista argentino, Leo Paradizo, quien manifestó, durante su participación en el programa ESPN F12, que le han informado que el antioqueño es “poco profesional”. Estas declaraciones se produjeron en medio de una discusión sobre la posible salida de tres colombianos -sumándole a Edwin Cardona y Sebastián Villa- de Boca, ante los problemas que han tenido recientemente.

“A mí de Fabra me dijeron que lo tienen apuntado porque es poco profesional, no mala persona, que es diferente”, aseveró en primera instancia. Y, cuando los demás panelistas del espacio televisivo le preguntaron por ejemplos, este indicó que presenta problemas en el ámbito personal: “No se cuida. Se queda hasta las 4 o 5 de la mañana jugando Play y se come 4 o 5 alfajores”.

Los comentarios no gustaron entre algunos miembros, como fue el caso de Mariano Juan, exfutbolista argentino que se consagró campeón en el Mundial Sub-20 en Catar 1995, siendo dirigido por José Néstor Pekerman. “Es una falta de respeto al jugador”, sentenció. Y es que uno de los aspectos por los que se lo ha criticado a Fabra, aparte de su rendimiento futbolístico, es por un presunto exceso de peso.

LOS COLOMBIANOS, CON EL FUTURO EN EL LIMBO:

Según se pudo conocer, también en ESPN F12, ni Fabra, ni Villa ni Cardona están en los planes de las directivas ‘Xeneizes’ para el 2021. Esto por cuenta de ciertas actitudes que no han sido bien vistas en el club, así como por considerar que el ciclo ya se cumplió.

Caso Cardona:

El rendimiento del volante ‘Cafetero’ desde que arribó a Boca Juniors sufrió altibajos al igual que la relación con la dirigencia. El futbolista de 28 años pasó a ser uno de los jugadores más valorados internamente en el club a quedar excluido de la última convocatoria del equipo, que empató sin goles contra Defensa y Justicia por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina.

Frente a este panorama se refirió su representante, Lucas Jaramillo, en diálogo con TyC Sports, manifestando que el panorama es incierto de cara al final del préstamo en diciembre próximo: “No hay que especular, porque no sabemos la razón por la que no irá al banco hoy. Viene de una lesión, pero está apto físicamente, 100% listo para jugar, aunque hay tiempos y puede ser normal que no esté en el banco. No quisiera apresurarme a pensar otra cosa”.

Foto: REUTERS/Daniel Jayo

Caso Fabra:

Respecto al lateral, su representante también se pronunció en las últimas horas, y aunque habló de un buen trato con las directivas del conjunto argentino, sí dejó entrever que sería necesario buscar nuevas oportunidades deportivas: “Él está bien, tiene una buena relación con Román [Riquelme], pero evidentemente ya hace varios años que está en Boca y a lo mejor nuevos aires le vienen bien a él y al club. Y bueno, todos contentos”, explicó en entrevista con TyC Sports.

Caso Villa:

Por último, el caso del extremo nacido en Bello, Antioquia, tiene abierto el debate, pues, teniendo en cuenta que estuvo ausente de las prácticas por 40 días, el ‘Xeneize ha tomado medidas al respecto. El diario Olé publicó que conoce un documento dirigido al antioqueño 25 años que dice: “Son 15 días de suspensión a partir de hoy, sin cobrar el sueldo y entrenándose solo”. El medio deportivo también afirmó que cuando el equipo azul y oro notificó a Villa de la determinación tomada, pero se negó a firmarla y pidió que arreglaran con su abogado.

En la mañana de este jueves 16 de septiembre los medios locales reportaron que Villa se presentó a los entrenamientos y dio cumplimiento al castigo mencionada.

Sebastián Villa durante un entrenamiento con Boca Juniors. Foto: archivo

