Wilmar Barrios se llevó los elogios del ‘Bambino’ Pons y Diego Latorre por su partidazo contra Chelsea

La gran actuación de Wilmar Barrios, en el partido entre el Zenit de San Petersburgo y el Chelsea por la primera fecha del grupo H de la UEFA Champions League, no fue pasado por alto. El futbolista colombiano sorprendió a los aficionados al desempeñarse como defensor central y, pese a que su equipo terminó cayendo 1-0 con un gol de Romelu Lukaku, los medios internacionales lo destacaron.

Algunos de los que no se guardaron los elogios fueron los periodistas argentinos, Juan Manuel Pons, más conocido como el ‘Bambino’, y Diego Latorre, quienes estuvieron encargados de la transmisión del compromiso por Fox Sports. El colombiano destacó por su orden en la zona defensiva, así como por los cierres oportunos a sus rivales. Barrios “era el relevo perfecto”, así comenzó a definir el ‘Bambino’ la actuación del habitual volante de marca.

“Cortó con astucia. Sabe todos los movimientos. Sabe ir largo, sabe ir corto, meter la cola entre los centrales, ponerse de costado, perfilarse. Corta, juega, da los pases, es completo para esa posición de contención o de marca”, expresó el reconocido narrador en medio de la transmisión.

Por su parte, Latorre, quien es distinguido como uno de los mejores analistas de fútbol en el continente, resaltó el sacrificio que debió realizar el cartagenero, al tener la función de posicionarse como central por derecha para formar una línea de tres defensores. “Por qué modificar si le ha servido tanto en esa posición de stopper [tapón] a la derecha. Partidazo del colombiano”, puntualizó el también exfutbolista.

La anotación de los ‘Blues’ llegó al minuto 68. El español y capitán, César Azpilicueta, levantó un centro desde el sector derecho de la cancha, y Lukaku, a la altura del punto penal, conectó el balón de cabeza para, finalmente, batir al portero Stanislav Kritsyuk.

Bajo la lupa de los números:

La gran actuación de Barrios en territorio inglés también se respaldó a la luz de los números. Según la cuenta especializada, Colombia Analytics, el volante ‘Cafetero’ lideró varias estadísticas sobre el terreno de juego; por ejemplo, fue el primero en despejes (6), intercepciones (3) y entradas correctas (3); y estuvo en la cuarta posición frente a pases largos acertados (5). Además, tuvo un 90% de eficacia en los pases, cinco recuperaciones y cuatro duelos ganados.

Recordemos que Zenit y Chelsea, vigente campeón de la competencia, comparten el grupo H junto a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado y el Malmö, de Suecia. En el duelo entre estos dos equipos la ‘Vecchia Signora’ se llevó el triunfo por 3-0 en condición de visitante. A pesar de que la actuación del futbolista antioqueño estaba en duda por una gastroenteritis, este puso el pase para el primer gol del triunfo, y con el que su equipo respira en la temporada en medio del irregular comienzo en la Serie A de Italia.

DUVÁN ZAPATA TAMBIÉN SE REPORTÓ CON ASISTENCIA:

Sin Luis Fernando Muriel, pero con Duván Zapata en la nómina titular, Atalanta enfrentó a Villarreal en su debut en la Champions League.

El conjunto de Bérgamo, fiel a su estilo de atacar sin importar que juegue como local o visitante, salió a imponer su ritmo en el partido y, desde muy temprano, se fue en ventaja en el marcador. Cuando el reloj marcaba el minuto 5 del compromiso, anotó el primer gol. Quien convirtió fue el suizo Remo Freuler, a pase de Zapata, luego de recibir la esférica de espalda al arco rival e imponer su portento físico.

Muriel no estuvo disponible para el partido debido a una molestia física. “Las pruebas instrumentales a las que fue sometido confirmaron una lesión muscular de no poca importancia. Los tiempos de recuperación no serán cortos”, se lee en un comunicado emitido por el Atalanta el pasado 8 de septiembre.

