Tino’ Asprilla destapó los motivos por los que no contrataron a James en Italia

Faustino Asprilla ha sido una de las personalidades deportivas que se ha referido a la situación de James Rodríguez con mayor frecuencia, criticando incluso varios de los comportamientos del ‘10’ fuera de las canchas. Sin embargo, ahora el exfutbolista de la Selección Colombia, y hoy panelista de ESPN, reveló cuáles habrían sido los detonantes para que se cayeran las posibilidades del volante del Everton en el fútbol italiano.

En el programa Equipo F, de ESPN, el ‘Tino’ manifestó que sostuvo una serie de diálogos con un empresario italiano, en el marco de la reciente fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, quien le confesó que los clubes no hicieron un mayor esfuerzo por James a raíz de los problemas extra futbolísticos que ha tenido en el último tiempo:

“Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch”, apuntó Asprilla en primera instancia.

Y luego añadió: “Inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial”.

El verdadero ‘problema’ para Faustino radica en que Rodríguez ha perdido, de cierta forma, la buena reputación que había construido en el ‘Viejo Continente’. “Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad”, concluyó al respecto.

Sin James, Everton remontó y sigue invicto:

Este lunes, los ‘Toffees’ vencieron 3-1 a Burnley en el estadio Goodison Park y ratificó su comienzo con pie derecho en Premier League. Los dirigidos por el técnico español, Rafa Benítez, empezaron perdiendo al minuto 53, con una anotación de Ben Mee; sin embargo, en apenas seis minutos lograron remontar el compromiso: Michael Keane (60’), Andros Townsend (65’) y Demarai Gray (66’), sellaron la tercera victoria de Everton en esta temporada.

Quien sí fue titular en el equipo de Liverpool, y parece estar ganando la confianza del entrenador, es Yerry Mina. El nacido en Guachené (Cauca) jugó de principio a fin, aunque se vio relativamente comprometido en el 1-0 del Burnley, descuidando su espalda tras un centro al área chica. De resto, en términos generales, el partido del ‘Cafetero’ fue bueno.

Algunas horas antes del compromiso, Benítez manifestó que era muy probable que James hiciera presencia entre los convocados, y así fue. El ‘10’ va a cumplir cuatro meses sin jugar un partido oficial con el conjunto inglés: su última participación data del 16 de mayo, cuando disputó 78 minutos en la derrota 1-0 frente al Sheffield United por la fecha 36 de la Premier. A partir de allí, se perdió seis partidos: dos en el cierre de la temporada pasada y los cuatro que hasta el momento se han desarrollado en la edición 2021-22.

¿James está listo para jugar? Esta es otra de las inquietudes que se despiertan a raíz de que el volante colombiano no tenga minutos todavía. “Está trabajando con el primer equipo. Estuvimos hablando de su futuro, hubo algunos equipos interesados, pero aún está aquí. Aún no tiene el nivel de los demás y necesita disputar más partidos seguidos”, expresó Benítez el pasado 10 de septiembre.

Sin embargo, desde la óptica de Rodríguez, su condición física es buena, y así lo hizo saber a través de su cuenta en Twitch, donde muchos usuarios lo han criticado, asegurando que ya no está enfocado en el fútbol: “Claro que entreno, físicamente me siento súper bien, no crean todo lo que dicen, a veces quieren manipular las cosas pero no crean en todo. Me siento muy bien y preparado para lo que me toque y lo que venga”, sentenció.

