Presidenta de la Cámara insiste en que no ha engavetado proyecto de reducción de vacaciones a congresistas

Jennifer Arias fue elegida por mayoría como la nueva presidente de la Cámara de Representantes. (Congreso)

Durante las últimas semanas, el representante a la Cámara Gabriel Santos ha denunciado que la presidenta Jennifer Arias tiene engavetado el proyecto que busca reducir las vacaciones del Congreso. Tras las afirmaciones que ha hecho el representante del Centro Democrático, señalando que a la iniciativa solo le falta la firma de Arias, la presidenta de la Cámara se defendió y aseguró que sí firmará el proyecto.

Arias, en diálogo con la W Radio, señaló en las últimas horas que “yo no puedo engavetar ningún proyecto de ley de ningún parlamentario ya sea de mi partido o de la oposición. Yo veo de manera positiva el proyecto de ley que no es de solo uno de mis compañeros, sino de varios de mis compañeros de partido, que son senadores o representantes y que apoyan esta iniciativa”.

Cabe resaltar que tanto Arias como Santos pertenecen al partido del uribismo, Centro Democrático, y las afirmaciones del representante han dejado en evidencia las diferencias entre ambos. De hecho, Gabriel Santos ha señalado que el pasado 12 de agosto la Presidencia de la Cámara recibió dos actos legislativos en segunda vuelta, uno de esos era la reducción de las vacaciones y otro sobre declarar Distrito Turístico, Cultural e Histórico al municipio Puerto Colombia; según el político, Arias firmó el último, pero el suyo no.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara dijo a la emisora que “como se lo he dicho en varias ocasiones al representante, yo recibo diariamente 100, 200 o 300 proyectos de ley. Lo único que hago es pasar el proyecto de ley a su respectiva comisión y el proyecto a mis manos no ha llegado”.

Arias agregó que esto no solo pasa con este proyecto de acto legislativo, “me ha pasado en varias oportunidades y lo que hacemos es hacer una trazabilidad y buscar el proyecto para poderlo pasar. Me pasó hace poco con Juanita Goebertus que es de la oposición, ella me decía ‘¿qué pasó con mi proyecto?’ y yo le decía ‘Juanita, no me ha llegado’, estuvimos así como un mes hasta que lo encontramos y se lo pude firmar”.

“El proyecto no me ha llegado, han sido semanas con muchos trámites con proyectos de ley y sobretodo con temas de importancia nacional y estamos esperando. De hecho, pedí en la mañana de este lunes que se volviera a hacer la trazabilidad a ver qué pasó o que me reenvíen lo que supuestamente ya me enviaron”, dijo la presidenta de la Cámara.

Jennifer Arias señaló que, efectivamente, hay un ‘recibido’ del proyecto por parte de la Presidencia de la Cámara al proyecto del representante Santos el pasado 12 de agosto, pero explicó que eso se da cuando la persona que le ayuda a organizar los documentos recibe los proyectos, más no que ella lo haya recibido.

El proyecto de ley lo que busca es que el receso de los congresistas se reduzca un mes, pues actualmente los congresistas legislan desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio y para segundo semestre desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre; lo que se propone es que empiecen a legislar desde el 16 de febrero.

Por otro lado, se refirió a las otras afirmaciones que la han hecho centro de críticas, pues se dice en la Cámara que la Presidenta se encontró en el Congreso con un miembro de la UTL de Gabriel Santos y, aparentemente, Arias le habría mandado un mensaje con esta persona a Santos, “que si el seguía molestando con el proyecto en medios porque si no, usted lo iba a joder”, le dijo la periodista a la política.

Arias desmintió esas palabras y señaló que la persona con la que se encontró es un hombre con el que ella trabajó hace algunos años. “Lo que dije fue todo lo contrario, le dije que el proyecto no me había llegado y que ‘a Gabriel no le conviene insistir en tener un problema conmigo porque yo no voy a pelear con él, porque no peleo con mis compañeros’”.

Finalmente, Arias aseguró que firmará el proyecto “con el mayor de los gustos” en cuanto llegue a sus manos.

