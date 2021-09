Niños que viajaban en Chiva se salvaron de morir, por poco caen a un abismo en el Cauca

De acuerdo con los testigos del siniestro, en horas de la tarde de este lunes, un gran susto se llevó la población del barrio San Fernando, en el municipio de Páez, al oriente del departamento del Cauca, cuando un vehículo tipo chiva, o conocido como bus escalera, de placa SYA - 819 de Popayán, perdió el control y por poco resulta rodando por un abismo.

Según los lugareños, este fatal accidente se evitó gracias a un andén de concreto, el cual no permitió que la chiva siguiera derecho, y haciendo que el incidente no pasara de solo ser un susto, pues este detuvo al vehículo que iba a toda marcha y lo mantuvo incrustado, evitando así una verdadera tragedia.

“Yo escuché el estruendo y salimos a ver lo que había pasado, vimos cómo los niños iban saliendo asustados y los ayudamos a bajar pero damos gracias a Dios que el bus no se fue para el abismo sino hubiera sido una verdadera tragedia, pobres los niños, no me imagino el susto”, detalló a Blu Radio, uno de los testigos de los hechos, quien vive en ese sector conocido como El Mirador.