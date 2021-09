Mea Culpa: Por sermón homófobo, sacerdote de Natagaima se excusó ante comunidad LGBTI

En la imagen, el párroco del municipio de Natagaima (Tolima), Ricardo Zabala. Foto: Archivo particular

Luego de que el sacerdote Ricardo Zabala afirmara que Natagaima, municipio en donde se encuentra su diócesis es la “ciudad de Colombia donde más maricas hay”, entre otras perlas engarzadas en un sermón homófobo, éste ofreció disculpas a la comunidad LGBTI en la eucaristía del doce de septiembre.

El sacerdote hizo la contrición tomando como ejemplo el “llamado del Papa Francisco a pedir perdón cuando ello es necesario, quiero reconocer que mis palabras no fueron adecuadas, como quiera que mi condición de pastor y discípulo de nuestro señor Jesús exige una actitud respetuosa para todos”, se escuchó en el templo luego de que el obispo Fernando González le ordenara retractarse de sus polémicas declaraciones.

Tal parece que el efecto de bola de nieve provocado por sus palabras no solo alcanzaron resonancia en el país, sino que la comunidad LGBTI había emitido su voz de protesta contra la actitud de Zabala, quien no solo discriminó a los miembros de dicho sector sino que también los escarneció en el citado sermón.

Por lo anterior, solicitaron el traslado del sacerdote a otro municipio, pero la gestión de crisis ejercida por la curia impidió dicho traslado no sin antes demandar de Zabala la expedición de una disculpa directa a los involucrados en sus señalamientos:

Pido disculpas a la comunidad LGTBI y a mi comunidad parroquial por el modo en el cual me expresé. Invito a escuchar la palabra de Dios que nos recuerda la igual dignidad que acompaña a cada ser humano

De acuerdo con asistentes al Mea Culpa del sacerdote, éste se comprometió a ejercer con ahínco su labor pastoral.





“No vinieron a misa, pero sí se largaron a ver a todos los maricas en el coliseo”

Bajo el criterio de que “la Iglesia ama y defiende al pecador pero no al pecado”, Roberto Zavala, sacerdote del municipio de Natagaima, en Tolima, se despachó contra la comunidad LGTBI de esa población, calificándolos bajo el epíteto de “maricas”.

Tal parece que las declaraciones del sacerdote se dieron después de que en Natagaima se realizara un reinado organizado por la comunidad LGBTI, y el cual, ganó un representante de dicho municipio, de acuerdo con lo señalado por Zabala.

Pero la molestia del sacerdote no se detuvo en el evento sino que rechazó el evento de la comunidad LGTBI, pues aseguró que la comunidad tenía que soportar ese tipo de actividades que además, según él, ocasionaban que los feligreses no asistieran al encuentro religioso.

Anoche no vinieron a misa, pero sí se largaron para allá a ver a todos los maricas en el coliseo, no hubo una banda para tocar acá porque todos estaban allá. Y ganó el de acá y entonces eso de una vez por la noche semejante ruido y esa cantidad de motos

No solo estigmatizó a dicha comunidad, sino que advirtió a los padres de familia para que no permitan y promuevan nada relacionado con la comunidad LGTBI: “No se les haga extraño, porque si uno tolera todo eso es porque ese es el ejemplo a seguir, entonces ustedes no permitan esas cosas”.

Ante la reacción que sus palabras produjeron, el sacerdote se sostuvo en su posición. En Caracol Radio afirmó lo siguiente: “Lo dicho, dicho está, me mantengo en la posición de la Iglesia, yo dije que la Iglesia ama y defiende al pecador pero no al pecado”.

Pero fue el mismo obispo de la diócesis del Tolima quien llamó al orden a Zabala, que se retractó y se disculpó en el pleno de la Eucaristía de su parroquia.





SEGUIR LEYENDO: