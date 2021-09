Matrimonio en Masterchef: Liss Pereira reveló que Ricardo Quevedo le pidió que se casaran

Liss Pereira y Ricardo Quevedo

La comediante nortesantandereana Liss Pereira se ha robado el corazón de los colombianos por su participación en el programa Masterchef Celebrity, con lo que ganado aún más apoyo de su fanaticada. De hecho, fueron ellos los que en las últimas horas celebraron con la noticia que la también locutora anunció: contraerá nupcias con Ricardo Quevedo.

El también humorista, conocido en la farándula criolla por su pseudónimo de Cejas Pobladas, le pidió matrimonio a Liss, con quien tiene una relación hace varios años y es la mamá del pequeño Ignacio, el hijo de la pareja de famosos, que ya cumplió los tres años de edad.

La noticia la dio a conocer la misma Liss durante el capítulo más reciente de “Sospechosamente Light”, el programa de podcast que tiene la participante del programa culinario, que dirige junto a sus colegas y amigos ‘Tato’ Cepeda y Santiago Rendón.

De acuerdo con Pereira, la pedida de mano se dio en medio de un viaje que sostuvo junto al papá de su hijo en Punta Cana, República Dominicana, una de las islas paradisíacas del continente latinoamericano; fue allí donde Quevedo consumó el compromiso con Liss.

“Ese fue un viaje al que me invitó el hombre que acompaña mis días (Ricardo Quevedo), y es un viaje que resultó en una cosa muy trascendental porque nos vamos a casar. Entonces me comprometí en matrimonio y llevo cinco años echándole indirectas y cuando por fin cuajó, ustedes no me pueden reclamar a mí por eso”, contó Pereira a sus compañeros de set.

La ‘excusa’ de Liss, de que no le reclamaran por su usencia en el programa, se dio porque Tato y Santiago la cuestionaron porque por poco se termina el seriado de radio que desarrollan. Sin embargo, ahí fue donde ella soltó el ‘bombazo’ de noticia que ya fue ampliamente celebrada en redes sociales.

Pues bien, tras dicha información, sus compañeros se emocionaron, la felicitaron y le preguntaron varios detalles de cuándo llegará al altar junto a su pareja, con quien ha compartido múltiples de sus triunfos y que han quedado inmortalizados en emotivas publicaciones de Instagram y otras redes sociales.

“Estamos en eso, estamos negociando”, dijo Liss, mientras que los invitó al importante evento que, muy probablemente, anuncien dentro de poco en redes sociales.

Es clave recordar que Liss Pereira y Ricardo Quevedo se conocieron hace 11 años gracias a la comedia y, posteriormente, comenzaron a colaborar juntos profesionalmente. De hecho, cuando admitieron que estaban comenzando a salir (noviembre de 2016), ambos se encontraban trabajando en un proyecto independiente llamado ‘Cinco minuticos más’, cuyos capítulos están disponibles a través de Youtube.

“Nos enamoramos hablando, fuimos amigos y creo que así nació. De alguna extraña y mágica manera pegamos y nos queremos mucho”, afirmó la mujer de 35 años en una de sus publicaciones de Instagram.

Mientras que en una entrevista hecha por Bluradio, en agosto de 2020, Liss admitió que ambos se ‘echaron los perros’ durante varios meses, pero fue ella quien sin titubeos ni pelos en la lengua –muy a su estilo santandereano– tomó la determinación de poner las cosas en claro.

“Yo le eché los perros a él y luego él me echó los perros a mí, pero nunca nos terminamos echando los perros en realidad, ¿si me entiendes? Lo que pasa es que empezamos a ser amigos y nos gustábamos. por eso ya después de un tiempo yo le dije: ‘usted me gusta y yo le gusto, ¿por qué no salimos?”, reveló Pereira.

