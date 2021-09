El argentino Néstor Craviotto, nuevo técnico del Atlético Bucaramanga

En las primeras siete fechas de la Liga BetPlay siete entrenadores que dieron un paso al costado por diferentes razones, hasta la fecha son nueve los que han salido de sus clubes; en ese momento fue Óscar Upegui, quien hasta el pasado martes 31 de agosto dirigió al Atlético Bucaramanga. Hasta este lunes 13 de septiembre se confirmó la llegada de un nuevo dirigente.

La noticia la confirmó el estratega en la mañana del 31de agosto en diálogo con Win Sports, allí sorprendió a los seguidores del club al confirmar su salida. Recordemos que Bucaramanga es quinto en la Liga Betplay con 13 unidades, y en su momento llegó a ser líder provisional del campeonato.

“Anoche tuve una conversación con el presidente del club donde se me informó de la salida de la dirección técnica, en estos momentos voy al entrenamiento para despedirme del grupo y espero la confirmación oficial del club. Me despidieron”, señaló Upegui oficialmente.

En cuanto a rendimiento, Bucaramanga registró cuatro victorias, un empate y dos derrotas bajo el mando de Upegui en este inicio del campeonato, lo cuestionable para muchos es que en la mayoría de las fechas se mantuvo en la parte alta de la tabla de posiciones.

“No me dieron ninguna razón, comentaron no más que ya no era el técnico del equipo. Tenemos el 62% del rendimiento y estamos cerca de los cuartos de Copa, pero son cosas del fútbol que a veces uno no entiende y hay que aceptarlas”, aclaró.

Atlético Bucaramanga, por fin, confirmó a Néstor Oscar Craviotto como su nuevo director técnico, tras la salida de su antecesor, Óscar Upegui. Con la llegada del entrenador argentino se suma su compatriota Pablo Alejandro Bidde como asistente técnico y Daniel Hurtado como preparador físico.

El dirigente argentino liderará por cuarta vez un equipo del fútbol colombiano. En 2016 dirigió al Deportivo Pereira en la B, con el que hizo un gran campaña, pero con el que perdió el ascenso en las finales del torneo.

En 2017 llegó al Atlético Huila, con el que estuvo en las finales en el primer semestre del 2018. Sin embargo, la mala campaña en el segundo torneo lo dejó sin puesto. Regresó al Pereira en 2019 y logró llevar al equipo a la primera división. En octubre de 2020 presentó su renuncia.

Por último, cabe resaltar que con Alfredo Arias ya son nueve entrenadores que han dejado sus cargos en las primeras ocho fechas de la Liga. Los técnicos que dejaron sus cargos fueron Dayron Pérez, de Atlético Huila, Giovanny Ruiz, de Deportivo Pasto, Eduardo Lara, de Once Caldas, Luis Amaranto Perea, del Junior de Barranquilla, Jorge Luis Bernal, de Patriotas, Harold Rivera, de Independiente Santa Fe, Óscar Upegui, de Atlético Bucaramanga, y Hernán Darío Gómez, de Deportivo independiente Medellín.

SEGUIR LEYENDO: