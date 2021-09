Cartagena, una de las ciudades más afectadas por casos de dengue

Según informes del Departamento Administrativo Distrital de Salud –DADIS, en Cartagena se ha reportado un total de 1513 casos de dengue, 356 (38%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 533 (58%) como dengue con signos de alarma y 59 (4%) como dengue grave. Una problemática que sigue avanzando en la Ciudad Amurallada y que tiene en alerta a las autoridades puesto que la ciudad aún no se recupera de la crisis hospitalaria vivida a manos del covid-19.

Frente a las muertes que se han presentado por la enfermedad, el DADIS reportó en la última semana que se habían presentado 13 probables muertes, dos de ellas han sido descartadas por criterios clínicos o laboratorios, ocho plenamente confirmadas y tres más que están en estudio, pero lo que preocupa aún más es que el 70 % de los casos se está presentando en menores de 13 años.

“La proporción es de 70% niños a 30% adultos. Eso es explicado porque muchos adultos ya sufrieron de infecciones por dengue y en pediatría es mucho más severo, por lo que a un niño que le da dengue tiene mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad de forma grave”, afirmó el director Médico Hernando Pinzón del Comité Científico del Hospital Infantil Napoleón Franco.

Adicional, el médico confirmó que las personas que tiene un dengue con signos de alarma o dengue grave tiene la probabilidad de sufrir alteraciones hemodinámicas que si no se identifican a tiempo pueden causar la muerte.

Principales sintomas de la enfermedad:

Los principales síntomas son fiebre persistente, dolor muscular, dolor articular, manchas en la piel o rash cutáneo, presencia de sangrado por nariz y boca, sangrado en orina, dolor abdominal persistente, vómito y diarrea.

Los pacientes deben acudir a los centros de atención más cercano de su vivienda para que un profesional médico lo examine y proceda a dar tratamiento, así como la realización de pruebas médicas de laboratorio para poder confirmar si el caso efectivamente es de dengue para así actuar de manera oportuna y evitar más casos de mortalidad por esta enfermedad.

¿Por qué aumentó el contagio de esta enfermedad en Cartagena?

Dada la situación actual y el número de casos que se vienen presentando en la ciudad, el Ministerio de Salud y Protección social acompañó al DADIS en la ejecución del plan de acción para la mitigación y prevención de esta enfermedad en el distrito, sin embargo el panorama que se encontraron no es alentador y es que no hay control de plagas en algunas zonas de Cartagena, la ciudadanía no está prestando atención a la prevención lavando las albercas para evitar plagas y hay muchos tanques en barrios marginales que se encuentran llenos de larvas y gusarapos de mosquitos

“He tenido la oportunidad de visitar los hogares de los cartageneros, de ver sus patios y he encontrado un tema preocupante, y es que hay muchas larvas y gusarapos de mosquitos que transmiten el dengue en tanques y albercas”, expresó Freddy Lizarazo, médico epidemiólogo del Ministerio de Salud y Protección Social.

Mosquitos que contagian el dengue

La situación a nivel nacional:

En la primera semana de septiembre el Instituto Nacional de salud (INS) informó que los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, son los más afectados por dengue en el país. En 2021 fueron notificados 22.067 casos de dengue, de estos, 11.247 sin signos de alarma, 10.451 con signos de alarma y 369 de dengue grave.

Los casos se han dividido en 642 municipios de 32 departamentos y cinco distritos endémicos del territorio nacional. Según el Ministerio de Salud, Cartagena concentra el 4.4% de los casos a nivel nacional.

